Шейман посетил Руденскую вспомогательную школу-интернат

30 декабря, Руденск /Корр. БЕЛТА/. Управляющий делами Президента Беларуси Виктор Шейман принял участие в республиканской акции "Наши дети" и посетил сегодня Руденскую вспомогательную школу-интернат, передает корреспондент БЕЛТА.

Встречи с ребятами во время благотворительной акции для Управления делами Президента стали традиционными. "Четыре года назад я узнал об этой школе, тогда здесь были некоторые проблемы. Но за эти годы мы создали уютные учебные классы, помещения для отдыха, отремонтировали бассейн", - сказал Виктор Шейман.

Виктор Шейман во время акции

Он отметил, что за год дети подросли и многому научились, достигли хороших результатов в учебе, некоторые завоевали призовые места на олимпиадах. "Мы постарались создать максимально комфортную атмосферу, чтобы было хорошо, пусть и не так, как в родном доме. Помогли ребятам посмотреть страну: возили в Беловежскую пущу, Нарочанский и Березинский заповедники. Многие впервые попробовали уху, покатались на лошадях. А еще четвертая часть детей в этом году отдохнула за пределами Беларуси, - рассказал управляющий делами Президента. - Хотелось бы, чтобы они выросли достойными и успешными гражданами страны".

Виктор Шейман пожелал воспитанникам школы-интерната, чтобы новый год был еще лучше предыдущего, и вручил им подарки.

К приезду гостей в школе готовились. Ребята постарше выступали на новогоднем представлении, а малыши в карнавальных костюмах завороженно следили за действием волшебной сказки. Искренне расстраивались, когда злая Баба Яга своровала посох Деда Мороза, и радовались, когда добро восторжествовало.

Так же искренне они делились своими новогодними желаниями. Например, для 13-летнего Виталия Брагинца важно, чтобы было много друзей и счастья. А для счастья, по его мнению, нужны улыбки, танцы, песни и стихи. 15-летняя Алеся Суворова мечтает снова попасть на соревнования по футболу - это ее любимый вид спорта. А еще хочется, "чтобы школа дальше цвела, чтобы все было хорошо".

Руденская вспомогательная школа-интернат - это крупнейшее учреждение такого типа в столичном регионе. Сейчас здесь живут 128 воспитанников с особенностями психофизического развития. Большинство ребят школьного возраста, хотя есть и дошколята (16 малышей).

Новогодняя акция "Наши дети" стартовала в Беларуси 9 декабря и продлится по 10 января. Благотворительный марафон проходит под патронатом Президента Беларуси.-0-

Фото Рамиля Насибулина