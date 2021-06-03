Схему дорожного движения на участке М6 изменят из-за ремонта

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3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Схему дорожного движения изменят на участке М6 из-за ремонта, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.
"РУП "Минскавтодор-Центр" информирует, что с 4 июня в связи с ремонтом на автомобильной дороге М6/Е28 Минск - Гродно, на участке от Ракова до населенного пункта Шараи (с 40-го км по 56-й км), будет изменена схема организации дорожного движения и введены скоростные ограничения для транспорта", - говорится в сообщении.
Более подробную информацию можно получить по телефону (8033) 370-77-44, а также обратившись по электронному адресу m6.minskavtodor@yandex.by.
В ведомстве принесли извинения за причиненные неудобства.-0-