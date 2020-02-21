Схему велодвижения разрабатывают для Пинска

21 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Специалисты института БелНИИПградостроительства разрабатывают для Пинска схему велодвижения, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления архитектуры и градостроительства горисполкома Илья Крюковский.

"Новый генеральный план Пинска находится на стадии утверждения в Совете Министров. Чтобы дополнить и конкретизировать принятые решения, мы разрабатываем детальные планы районов города. Важный момент, что они предусматривают проектирование улиц с развитой системой пешеходных путей, увязанных с велосипедными дорожками. В декабре 2019 года горисполком заключил договор с БелНИИПградостроительства на разработку схемы велодвижения. Ожидается, что к середине этого года специалисты представят нам свое видение", - пояснил Илья Крюковский. С учетом рекомендаций экспертов, предложений местных властей и жителей будет утверждена схема велодвижения.

Общественности уже презентовали детальный план развития юго-западного микрорайона площадью более 483 га. Градостроительный документ включает предложения по строительству социальных объектов, улучшению инженерной и транспортной инфраструктуры, комплексному благоустройству зеленых зон. В частности, учтена возможность для строительства транспортной развязки. Объездная дорога соединит трассы М10 и Р6 и даст возможность пустить транзитный транспорт в обход Пинска. Запланировано возведение жилых кварталов.

"Если говорить о развитии многоквартирной застройки, то сейчас осваиваем микрорайон Жемчужный. В последующем планируем спуститься южнее к реке Пина, где будет новый жилой микрорайон. Там предусматриваются объекты социально-бытового и культурного обслуживания, в том числе детский сад, поликлиника", - отметил начальник управления.

Начата разработка детального плана центральной части Пинска со схемой регенерации исторической застройки. Через несколько месяцев его также вынесут на общественное обсуждение.

Генеральный план предусматривает стратегию функционального развития Пинска до 2025 года, второй этап - до 2030-го.-0-