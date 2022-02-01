РЕПОРТАЖ: Шерстяная забота: как витебские рукодельницы вяжут вещи для недоношенных деток

Помогать кому-то через собственное хобби было моим давним желанием, которое никак не воплощалось в жизнь. Совсем недавно для меня внезапно совпали мечты и возможности и я подключилась к проекту рукодельниц-волонтеров "28 петель". Его координатор из Витебска и моя хорошая знакомая Татьяна Демиденко рассказала, что нужно делать и в чем заключается суть проекта. Оказалось, что мастерицы вяжут одежду для детишек, которые родились раньше положенного им срока, в том числе имеют низкую массу тела. Не скажу, что я гуру в вязании, но все же кое-что умею, причем иногда придумываю что-то из головы - без схем, лекал и образцов. И все же одно дело, когда ты создаешь различные изделия на заказ или в порыве вдохновения, и совсем другое - соблюдать в изготовлении вещей определенные требования, очень важные для получателя. Я решила влиться в ряды волонтеров и, вооружившись знаниями и необходимыми материалами, включилась в работу.

Даже не знаю, что сильнее зацепило лично меня в этой инициативе - возможность творить или получатели наших подарков. Мне слишком хорошо знакомы чувства мам, которые вынуждены смотреть на своих крохотулей, поторопившихся увидеть белый свет и лежащих в прозрачных кувезах, порой с трубками, ведущими к их маленьким телам. Еще вчера ты поглаживала выступающий живот и представляла, как через пару месяцев вас обоих будут забирать из роддома с цветами, шарами и радостными улыбками - и вот твоя доченька или сыночек вынуждены быть с тобой в близкой разлуке. Пусть ребенок здесь, рядом, слава богу, дышит и сладко спит, но кажется таким хрупким и беззащитным созданием, что хочется отгородить его от всех неприятностей мира. А самый главный человек в жизни не способен раскинуть над малышом крылья заботы. И еще тебя преследует давящее чувство, что с крохой вас разделяет не пластиковая перегородка, через которую невозможно прикоснуться даже к ручке, погладить тоненькие пальчики, а непреодолимая стена каких-то нелепых обстоятельств. В такой ситуации весь мир женщины ужат до размера прозрачной коробки, поддерживающей жизнь крохи с бирочкой, на которой написано имя мамы.

В подобные минуты очень трудно мыслить трезво и быстро реагировать на запросы извне. И если у мамы торопыжки просят позаботиться о дополнительной одежке для крошки, она нередко впадает в ступор, потому что не способна из больницы сама решить возникшую проблему. Даже если она сама рукодельница, вряд ли у нее получится быстро связать комплект, состоящий из носочков, распашонки, шапочки, пледа и игрушки-комфортера.

Как раз в такой ситуации на помощь приходят волотнеры-рукодельницы из клуба "28 петель". "Женщины из-за преждевременных родов испытывают стресс, у них решение даже простых бытовых вопросов может вызвать лишнее волнение. К заботам о ребенке добавляется непривычная обстановка в больнице, а когда врачи просят еще и раздобыть особенную одежду для малыша, то любая мама растеряется. Для помощи таким женщинам существует наше сообщество любителей рукоделия - клуб "28 петель". Мы приобретаем все материалы за свой счет, вяжем нужные крошкам-торопыжкам комплекты и безвозмездно передаем учреждениям здравоохранения, где нуждаются в таких вещах. В Витебске немного мастериц - не больше пяти, которые постоянно с нами сотрудничают, так что если кто-то захочет к нам присоединиться, будем только рады", - отметила Татьяна Демиденко.

Комплекты рукодельницы не только передают в местные учреждения здравоохранения, но и отправляют почтой в другие города республики, где в них нуждаются и где сотрудничество клубовцев с профильными отделениями больниц и роддомами уже налажено. По Беларуси таких "филиалов" клуба много, они есть практически в каждом областном центре и довольно многочисленный имеется в Минске. Татьяна Демиденко рассказала, что координатор проекта из столицы всегда знает, где нуждаются в одежде для маленьких торопыжек, и может подсказать, куда отправить готовую волонтерскую помощь.

Витебчанка рассказала, почему для комплектов для недоношенных малышей нужна определенная пряжа. Одной из важных потребностей детишек, появившихся на свет раньше срока, является удержание тепла. И хотя в учреждениях здравоохранения, где выхаживают таких малюток, в соответствующих отделениях всегда поддерживают постоянную температуру, так что хватает подгузника и, в крайнем случае, легкой распашонки, все же для новорожденных нужна дополнительная одежда.

Для мастериц, владеющих спицами, к которым я скромно отношу и себя, многие моменты могут показаться понятными и без дополнительных пояснений. Однако даже для меня открытием стал факт, что пряжа из натуральной шерсти для малышей, рожденных раньше срока, является определенным тактильным стимулятором.

"Создатель клуба "28 петель" Карла Нур, журналист по профессии, побывав по заданию редакции в одной из детских больниц Казахстана, пообщалась с врачом, который был известен интересными методами выхаживания новорожденных с экстремально низкой массой тела. Он рассказал корреспонденту, что такие детки нередко засыпают во сне навсегда, потому что у них еще не сформированы рефлекторные навыки дыхания вне утробы матери. Медик обнаружил, что как раз колючая на ощупь одежда из шерсти кроме способности сохранять тепло и одновременно не давать телу перегреваться создает еще эффект микромассажа. Это стимулирует кровоток, подает сигналы в мозг ребенка и заставляет малыша двигаться и дышать. После этой командировки журналистка решила создать клуб, который по сути является объединением рукодельниц. Такие клубы существуют уже в 12 странах мира", - рассказала координатор проекта в Витебске.

Есть еще один нюанс в создании комплектов для крошек: вязать одежду нужно без узелков и швов. Того тактильного воздействия, которое оказывает шерсть, достаточно, тем более что даже нетугие швы и небольшие узлы могут оказать дополнительное давление на кожу маленького торопыжки, что, разумеется, не пойдет ему на пользу. Если с носочками и шапочкой все понятно - там нужно использовать чулочные или круговые спицы соответственно, то распашонка вяжется по типу реглана от горловины.

Закупившись пряжей и приступив к рукоделию, я сразу сделала для себя интересное открытие: для вязания крохотных носочков нужно набрать 28 петель. Вот вам и разгадка названия клуба мастериц-волонтеров. Видеоуроки и схемы для всех изделий можно найти в интернете: просто введите название проекта и кликните на видеоуроки, где рукодельницы подробно и поэтапно рассказывают, как вывязать пяточку на носках, реглан на распашонке и запускать шапочку, чтобы она выглядела аккуратной.

Что еще важно помнить: изделия нужно взять в одну нитку и они не должны быть тугими, то есть не следует сильно натягивать нить или стягивать петли. Чем свободнее, тем лучше. Для этого подойдут спицы под номерами 3, 3,25 и 4. Для шапочки нужно использовать для вывязывания резинки четверку, а для основного полотна - спицы на три с половиной. Украшать вышивкой, перемежать цвета можно, но помните, что с изнаночной стороны не допускаются швы и узелки. Декоративные элементы тоже нужно выполнять из натуральной пряжи или ниток для вышивания, причем первая предпочтительней. В итоге должны получиться носочки с длиной стопы 8-9 см, шапочка высотой 13-14 см, запахивающаяся распашонка длиной 22-24 см, плед со сторонами в 50 см и игрушка, которую можно вязать по желанию. Мне на полный комплект хватило два мотка шерстяных ниток, а от мотка хлопковой пряжи еще осталось на 4-5 игрушек.

Больше всего времени у меня ушло на игрушку-комфортер из стопроцентного хлопка. Важно брать именно натуральный хлопок или в крайнем случае мерсеризованный, так как даже добавление 5% вискозы или полиэфирных искусственных волокон может вызвать статическое электричество из-за контакта в пластиковым боксом, где находится малыш.

Эта весьма интересная вещица может выглядеть, как рыбка, осьминог или медуза. Главное - сделать щупальца из вязаных завитушек. По сути, здесь нет ничего сложного, просто необходимо вязать сначала тело игрушки, затем сделать подушечку из натуральной ткани (хлопок, лен) с наполнителем из холофайбера.

Затем от готового туловища вяжутся хвостики или щупальца. Их спиралевидная форма, по мнению специалистов, напоминает недоношенным деткам пуповину. Они крепко держатся маленькими ручками за игрушку и чувствуют себя в более комфортной среде. Отсюда и название этого изделия.

После окончания вязания все вещи нужно постирать детским мылом в чуть теплой воде. Сушить их следует в расправленном виде на полотенце, не подвешивая, чтобы одежда не растянулась и не уменьшилась в размере. А вот гладить ее после стирки не нужно. В медучреждении комплекты в обязательном порядке перестирают, продезинфицируют и отгладят.

Если сложить все время, за которое мне удалось создать целый комплект, то получится около пяти дней, и это при том, что в первый раз я вязала не очень быстро, что-то распускала, подглядывала в схемы, постоянно пересчитывала ряды и измеряла линейкой длину изделий. В итоге у меня получилось розовое облачко - почти зефирное, хоть и немного колючее на ощупь. Очень надеюсь, что этот комплект достанется замечательной девочке из любого города Беларуси, хотя сердце просит - оставьте его в Витебске!

Алеся ПУШНЯКОВА,

фото автора и из архива клуба "28 петель",

БЕЛТА.-0-