Шерстнев: аграрии Витебской области сделают все необходимое, чтобы получить максимальный урожай

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аграрии Витебской области сделают все необходимое, чтобы получить максимальный урожай. Об этом заявил в эфире телеканала СТВ председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев, сообщает БЕЛТА.

"В настоящее время то, что происходит на полях, уже радует. Озимые в хорошем состоянии, хоть и тяжело выходили с зимовки. Однако прошли дожди, и все стабилизировалось. Яровые всходы в принципе хорошие и пока обнадеживающие. Но надо сделать по большому счету все, что необходимо по уходным работам, защите растений, чтобы получить максимальный урожай, - сказал Николай Шерстнев. - Учитывая, что природа нам отводит практически в два раза более короткие сроки, нежели в южных регионах, здесь есть две слагаемые успеха. Первая - это, безусловно, кадры, которые должны быть высокоорганизованными и профессиональными. Вторая - обеспечение техникой. Если ранее весенняя посевная кампания проходила где-то в течение месяца-полтора, то в этом году мы вошли в поле в середине апреля и практически в начале мая у нас полностью были посеяны все зернобобовые культуры. В этом году это получилось только благодаря тому, что мы укрепили сельхозорганизации. Новая надежная техника - это совершенно другая производительность, поэтому получилось вовремя посеять".

По его словам, сегодня в Витебской области для увеличения производства молочной продукции проводится реконструкция животноводческих объектов, их перепрофилирование и переоснащение. "Мы избрали для себя два направления. Первое - это восстановление помещений, которые уже отслужили свой век, но их нужно перепрофилировать и дальше использовать. Второе - это строительство новых роботизированных молочно-товарных комплексов, где можно получить максимум продукции. На тех фермах, которые мы восстанавливаем, стараемся вложить минимум затрат и получить максимум эффекта, потому что себестоимость продукции на ней будет меньше по сравнению со строительством новых комплексов. Мы поставили задачу за ближайшие пять лет осовременить животноводческий комплекс Витебской области. Тогда мы получим результат, который сводится прежде всего к стопроцентной загрузке мощностей молочной и мясной переработки. Вот тогда экономика будет работать. Для этого мы и связали в единый организм мясоперерабатывающие и молокоперерабатывающие предприятия и создали возле них сырьевые зоны под стопроцентную обеспеченность наших предприятий загрузкой сырьем", - рассказал председатель облисполкома.

Глава региона обратил внимание на кадровое обеспечение АПК. "Витебская область имеет свою специфику: непростые природные условия, холодная зима, поздняя весна, короткий вегетационный период. Все это накладывает свой отпечаток. Поэтому нам нужны кадры, которые любят землю, которые могут работать в этих условиях. Хотелось бы собрать именно такую команду. Конечно, это не просто, и делается не за один месяц или год. Однако эту миссию мы выполняем во многих направлениях. Результаты есть", - сказал он.

Николай Шерстнев высоко оценил эффективность работы профильных классов аграрной направленности, которые действуют в школах Витебской области. "Мы показываем ребятам специфику аграрной направленности, рассказываем о наших хозяйствах, мастерских, демонстрируем технику будущего, животноводческие объекты, роботизированные комплексы. Таким образом, мы вовлекаем молодежь в эту сферу. Через агроклассы, на мой взгляд, закрепляемость на производстве будет гораздо выше, потому что молодые люди придут осознанными, понимая, почему они хотят работать в АПК", - добавил он.-0-