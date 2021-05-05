Шерстнев: будущее аграрной отрасли Витебской области за крупнотоварным производством

5 мая, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Перспектива развития агропромышленного комплекса (АПК) Витебской области просматривается в работе агрохолдингов и расширении крупнотоварного производства. Об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил председатель облисполкома Николай Шерстнев, передает корреспондент БЕЛТА.

На пресс-конференции журналисты Витебской области затрагивали темы различных сфер экономики и социальной сферы региона. Среди волновавших представителей СМИ вопросов была и работа крупных сельскохозяйственных кластеров, созданных в прошлом году по указу №70 "О развитии агропромышленного комплекса Витебской области".

"Сегодня малые сельхозпредприятия не способны вкладывать средства в свою модернизацию, так как у них для этого не накоплен капитал. Даже покупка трактора может съесть почти весь бюджет предприятия. А потому слияние разрозненных хозяйств в одно крупное и жизнеспособное является главной перспективой развития. Когда у такого сельхозобъединения в подчинении около 100 тыс. га и есть возможность развернуться технике, мы имеем соответствующие результаты. В качестве примера приведу Чашникский район, где один механизатор вспахал 5 тыс. га - а это четверть пахотных земель района. Вот это будущее села. Человек должен работать в современных условиях, на современной технике и качественном оборудовании. И как итог, будет высокая заработная плата. В нынешних условиях крупнотоварное производство является гарантом благополучия АПК Витебщины, за ним будущее", - отметил глава области.

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Фото Александра Хитрова