Шерстнев: молодым животноводам в Витебской области будут доплачивать ежемесячно Br1 тыс.

28 января, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В течение трех лет молодым специалистам аграрно-промышленного комплекса (АПК) Витебской области будут выплачивать ежемесячную надбавку к зарплате в размере Br1 тыс. из областного бюджета. Об этом на итоговом заседании облисполкома сообщил председатель облисполкома Николай Шерстнев, передает БЕЛТА.

"Создание крупных сельхозобъединений, улучшение инфраструктуры на селе и материальное стимулирование молодых специалистов помогут вернуть АПК Витебской области кадры и оживить сельское хозяйство. Мы заложим в бюджет средства на выплату надбавок для выпускников сельскохозяйственных вузов, в частности, животноводам, которых не так много. Ежемесячно они будут получать по Br1 тыс. Под это решение подпадают и выпускники 2020 года", - отметил Николай Шерстнев. Глава области добавил, что для закрепляемости кадров нужно осовременивать АПК. Молодые специалисты довольны условиями труда, когда они работают на высокотехничных молочно-товарных комплексах.

"В аграрном секторе экономики Витебской области осталось всего 36 тыс. работников. Кадровый состав АПК области стареет, средний возраст работников в сельхозорганизациях составляет около 50 лет. Если не переломить ситуацию сейчас, то через 5 лет мы потеряем сельское хозяйство. Нужно создавать крупные аграрные объединения, строить жилье, улучшать инфраструктуру села. Люди стараются уехать в агрогородки, крупные поселки, райцентры. Такие же комфортные, как в таких населенных пунктах, условия нужно создать в сельской местности, чтобы кадры оставались там. Люди будут уезжать туда, где лучше", - подчеркнул Николай Шерстнев.

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