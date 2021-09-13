Шерстнев о фермерстве в Витебской области: можно перенять опыт частника в освоении новых культур

13 сентября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Опыт фермеров полезен для государственных сельскохозяйственных предприятий и организаций в плане освоения в Витебской области новых культур и технологий, так как частник смелее экспериментирует на земле. Такое мнение высказал, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, председатель облисполкома Николай Шерстнев на пресс-конференции с региональными и республиканскими СМИ.

Указ №70 "О развитии агропромышленного комплекса Витебской области" дал возможность продавать или передавать земли малоэффективных сельхозпредприятий в частные руки. Глава области считает, что таким образом решается один из важнейших вопросов дальнейшего использования таких территорий. "У земли должен быть хозяин. Наверное, у частника это чувство более развито. К тому же он более гибкий. Когда мы пытаемся заниматься новым делом, включая выращивание новых культур и освоение новых технологий, частнику это делать проще. Он рискует только своим капиталом: получилось - делает дальше. Госпредприятиям же нужно сначала апробировать, районировать, потратить годы работы на новую культуру. Возможно, через частника, у кого будет получаться определенная работа, мы быстрее перенесем его опыт на крупные сельхозпредприятия", - отметил председатель облисполкома.

Глава области привел пример крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ) "Родник" Шумилинского района. Предприятие много лет выращивает галегу восточную - многолетнее растение семейства бобовых с высоким содержанием белка. Особенность ее в неприхотливости, так как галега может произрастать на песчаных и каменистых почвах и давать всходы до 20 лет. Она также дает возможность уйти от частой вспашки земли. В этом году все семена этой культуры "Родник" продаст предприятиям Витебской области. В следующем году эти хозяйства создадут свои семенные участки. Если получится перестроить работу в этом направлении, то для области это будет хорошим источником белка, необходимого для животноводства.

В регионе также реализуется пилотный проект финансовой поддержки КФХ. "Долгое время частники были сами по себе, мы уделяли больше внимания государственным предприятиям. В свое время фермерам дали серьезную возможность для старта. Кто захотел, тот ею воспользовался, выстроил прочный фундамент и работает сейчас. Облисполком сделал анализ по Витебской области по участию фермеров в производстве валового продукта региона. И результат оказался небольшим. Почему? Идеи есть, желание есть, но нет капитала. И мы с руководством "Белагропромбанка" приняли решение дать возможность нашим частникам на льготных условиях получить капитал и реализовать свои идеи. На базе Витебской области мы бы хотели посмотреть, какая будет результативность такого проекта. И речь идет не только о развитии сельхознаправления. Любые идеи, если они пойдут на пользу общества, мы будем приветствовать и всячески помогать в их реализации. Частники должны видеть, что власть рядом, помогает и поддерживает", - подчеркнул Николай Шерстнев.-0-