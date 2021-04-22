Шерстнев о состоянии дорог: если "Витебскоблдорстрой" не справляется, можно задействовать районы

22 апреля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Витебском регионе состояние дорожного полотна весной оставляет желать лучшего. Если дорожники области не справляются с ремонтом, то можно рассмотреть вопрос передачи части работы хозяйственникам в районах. Такое мнение высказал на открытом заседании облисполкома глава области Николай Шерстнев, передает корреспондент БЕЛТА.

На прямую линию председателя облисполкома в этом году поступало немало обращений о состоянии и ремонте дорог. Этот вопрос вынесен на открытое заседание. Так как главное предприятие региона КУП "Витебскоблдорстрой", выполняющее все дорожные работы, включая проектирование, строительство и ремонт, не справляется, Николай Шерстнев предложил искать выход для улучшения дорожной инфраструктуры.

"Основная проблема дорожников области - некачественное дорожное покрытие, соответственно, после зимы появляются ямы, разбитый асфальт. Никакая другая область не имеет такой проблемы. Чтобы справиться с таким большим объемом работы, надо иметь запасы прочности. В то же время дорожники области быстро активизируются, проводят ремонт, устраняют ямы на дорогах. Но нужно думать о перераспределении сил. Вы не в состоянии доехать до каждого населенного пункта, до каждого хозяйства, отремонтировать все дороги и привести в порядок обочины. Учитывая, что создаются агрообъединения, как вариант, можно подключить хозяйственников на местах, которые могли бы следить за состоянием дорог, которыми они пользуются. Прогрейдировать, обкосить обочины, убрать лишние деревья и кустарники. Вы, в свою очередь, можете помочь хозяйствам асфальтировать площадки на зерносушильных комплексах. Нужно совместно решить, как выйти из ситуации, когда дорожники взвалили на себя такой большой объем работы и не тянут. Можно провести реорганизацию, чтобы получить результат, но к ней надо грамотно и комплексно подойти", - сказал генеральному директору "Витебскоблдорстроя" Владимиру Матвееву председатель облисполкома.

В "Витебскоблдорстрое" трудятся более 1,4 тыс. человек. Имеющиеся более 1 тыс. единиц техники уже устарели и требуют замены. "Попробуйте рассмотреть вариант приобретения грейдеров и самосвалов у предприятий, которые закрываются и распродают свое имущество. Техника у них в 2-3 раза дешевле. Используйте вторичный рынок, это поможет избежать дорогих покупок в лизинг и сократить выплаты по кредитам", - предложил Николай Шерстнев.

Финансирование местных дорожных хозяйств предусмотрено из нескольких источников: районный бюджет, средства республиканского дорожного фонда, кредитные ресурсы. В этом году из республиканского дорожного фонда на текущий ремонт автомобильных дорог области "Витебскоблдорстрою" выделено более Br6,8 млн. Предприятие взяло на себя обязательство кроме основных видов работ по ремонту дорог провести техническое переоснащение на сумму не менее Br3 млн, чтобы обеспечить производство и укладку качественного дорожного покрытия.-0-