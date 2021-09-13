Шерстнев о стратегии развития АПК Витебской области: 2022 год должен стать переломным

13 сентября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Обеспечение качественной сельхозтехникой, проблемы животноводства, нехватка кадров в аграрном секторе, перспективные сельхозкультуры для кормовой базы - такие темы были подняты на пресс-конференции с председателем облисполкома Николаем Шерстневым, передает корреспондент БЕЛТА.

Уборка зерновых в Витебской области завершилась, идет сбор урожая овощных культур. И в преддверии праздника тружеников села глава области подвел предварительные итоги на пресс-конференции с представителями региональных и республиканских СМИ. По словам председателя облисполкома, завершающаяся уборочная кампания показала, что даже в условиях аномальных погодных условий можно добиваться хороших результатов. Главное - сделать из сложившейся ситуации правильные выводы. "Мы должны из негативных моментов извлечь максимум позитивного, чтобы попытаться сделать следующий год переломным в сельском хозяйстве - такова должна быть стратегия развития агропромышленного комплекса области на 2022 год", - подчеркнул Николай Шерстнев.

Глава области отметил, что обеспечение техникой в Витебской области является острой темой. "Ежегодно около 10% автопарка сельхозпредприятий должно меняться. К сожалению, в эти нормативы мы не укладываемся. Однако надо понимать, что и техника стала другой, ее качество повысилось, как и цена. Платить большие суммы за технику, эксплуатировать ее лет 10 и списывать - это преступление. Во главе угла должен быть вопрос правильной эксплуатации. Есть примеры, когда механизаторы по 13-15 лет работают на одном тракторе, бережно к нему относятся. Техника сегодня к тому же стала более продвинутой, на ней есть электронное и компьютерное оборудование, поэтому для нее нужно готовить механизаторов, которые знают программирование, технологию точного земледелия", - поделился глава области, добавив, что в Витебской области производится почти вся сельхозтехника, адаптированная под местную почву - более тяжелую, каменистую. Это еще один вклад аграриев в развитие АПК, повышение продуктивности и эффективности работы на земле.

Животноводческая отрасль в Витебской области имеет сильные контрасты. Старые фермы времен середины прошлого столетия соседствуют с новыми роботизированными комплексами. "Нужно перестраиваться на новые технологические рельсы, переходить на современные технологии содержания скота и доения коров. Это не только даст высокие результаты в привесах и надоях, но и заинтересует людей в работе на селе. Мы должны создавать условия, чтобы привлекать людей в сельскую местность", - подчеркнул Николай Шерстнев.

Строительство высокотехнологичных агрокомплексов обычно представляет собой проекты, которые реализуются небыстро и окупаются долго. Соответственно, чтобы получить более скорый результат, нужно модернизировать старые фермы. "Глубокая сухая подстилка и теплая поилка - эти условия содержания скота нужно поддерживать везде, не говоря уже о кормовой базе. Как итог, можно получить и качественную технологическую органику, которую будут вывозить на поля, тем самым подтягивая и растениеводство. На пятилетку у Витебской области есть задача максимально перестроить животноводство на технологические рельсы. Тогда можно будет говорить о совершенно другой экономике на селе", - акцентировал внимание глава области.

Что касается обеспечения кормами, то в перспективе, по словам главы области, нужно увеличивать посевные площади под сурепицу. Несмотря на то, что это не самая высокоурожайная культура, она вызревает рано и после сбора семян ее можно снова засевать на поля и получать второй урожай за год. Сурепица является белковым кормом, а в мае дает зеленую массу. К тому же высевать повторно ее можно в июле, избегая июньского тепла, когда развивается большинство болезней растений. Эту культуру планируют высеивать в тех хозяйствах, где яровой рапс дает малую долю урожая - до 10 ц/га. Сурепица же способна обеспечить 15-18 ц/га, поэтому в отдельных хозяйствах она вытеснит рапс. Также, по мнению Николая Шерстнева, следует смелее переходить на озимый ячмень. Еще одной перспективной культурой для пополнения кормовой базы области может стать подсолнечник. Это высокобелковая культура, возделывание которой в прошлом было представлено в области широко. А заготовка кукурузы на зерно может выйти на новый уровень, когда будут применяться новые технологии, в том числе плющения, дробления и измельчения початков вместе с сердцевиной.

Параллельно с развитием технологий и улучшением кормовой базы руководители хозяйств должны заниматься кадровым вопросом. Дефицит кадров имеется по всем направлениям: не хватает и руководящего состава сельхозпредприятий, и специалистов, и рабочих. Кроме высокой заработной платы необходимо обеспечить достойные условия труда. "Мы приняли решение не распределять выпускников сельскохозяйственных вузов и ссузов в слабые хозяйства. Во-первых, большинство молодых работников после обязательной отработки уходят под любым предлогом. Во-вторых, в области начинают готовить ребят к труду на селе еще со школы, в агроклассах. Им показывают современные комплексы, где один человек может обслуживать до тысячи голов на роботизированной установке. Они должны приходить в лучшие хозяйства. И многие из них хотят жить в регионах и работать там, получать достойную зарплату. К тому же немаловажным является экологический аспект. Есть примеры, когда городские жители уезжают в глубинку, создают экодеревни, живут и работают на свежем воздухе", - рассказал председатель облисполкома.-0-

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