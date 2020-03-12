Шерстнев: общение с молодежью - всегда знаковый момент

12 марта, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Встречи с молодыми людьми - всегда знаковый момент, заявил председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев сегодня во время акции "Мы - граждане Беларуси!", передает корреспондент БЕЛТА.

Участниками торжественной церемонии в преддверии Дня Конституции стали 13 учащихся школ Витебской области, которые добились успехов в учебе, творчестве, науке, спорте и общественной жизни. Губернатор вручил им паспорта и Конституцию Беларуси.

"Вы получили паспорта. Этот документ накладывает определенную ответственность на вас. Мы вместе с родителями, близкими, учителями хотим, чтобы вы были достойными гражданами Беларуси. Вы уже проявили себя, но не потеряйтесь в жизни, любите труд, доказывайте, что вы лучшие", - обратился председатель облисполкома к школьникам.

Губернатор отметил, что ему важно общаться и слышать мнение молодежи. "Для меня встречи с молодыми людьми - всегда знаковый момент. Молодежь в чем-то формирует мое мнение: как работать дальше, правильное ли я направление выбрал", - добавил Николай Шерстнев. Он напутствовал ребят быть патриотами своей страны, не забывать родные места и пожелал удачи в будущем.

После церемонии школьники задали интересующие их вопросы руководителю региона. Также для приехавших в областной центр школьников сегодня проведут обзорную экскурсию по Витебску, учащиеся посетят Центр безопасности МЧС.

В Витебской области в преддверии Дня Конституции паспорта в торжественной обстановке получат более 500 школьников.-0-

Фото Олега Климовича