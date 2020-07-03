Шерстнев: память - это часть нашего национального самосознания

3 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Память - это часть нашего национального самосознания. Об этом заявил сегодня в Витебске председатель облисполкома Николай Шерстнев на торжественном митинге, посвященном Дню Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Николая Шерстнева, главный праздник белорусской государственности неразрывно связан с важнейшим событием в отечественной истории - освобождением от нацизма. Сегодня мы вновь прославляем тех, кто героически держал удар агрессора. "Память - это часть нашего национального самосознания. Истоки белорусского государства - на древней Полоцкой земле, здесь берет начало единение белорусов", - сказал глава области.

В этом году белорусы отметили 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. "Война стала тяжелейшим испытанием и показала настоящий характер нашего народа. В 1941 году республика первой взяла на себя удар захватчиков. У стен Брестской крепости и под Минском, в сражении на Буйничском поле под Могилевом и в тяжелых боях под Оршей, Лепелем, Полоцком. Враг получил отпор", - отметил губернатор.

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