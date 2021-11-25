Шерстнев: передовые технологии помогут повысить эффективность народного хозяйства Витебской области

25 ноября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Затраты, которые несет экономика Витебской области из-за своих отличительных особенностей, в том числе природно-климатических, можно нивелировать за счет использования передовых технологий. Такое мнение высказал на региональном форуме #GBCregions (Государство. Бизнес. Граждане - регионы) председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава Витебской области рассказал, что регион имеет свои природно-климатические условия, которые в немалой степени влияют на успех народно-хозяйственного комплекса. "Сельское хозяйство достаточно затратная отрасль. Однако здесь много резервов. Точное земледелие, прежде всего автоподруливание, внесение удобрений, определение разновидности почв - на всем можно экономить. У нас есть опыт передовых хозяйств, которые внедряют те или иные направления и элементы цифровых технологий. И мы видим, что экономия в таких хозяйствах достигает 25%. Эти затраты можно исключить из производственного процесса благодаря высоким технологиям и повысить эффективность работы всех отраслей экономики как региона, так и страны", - рассказал Николай Шерстнев.

В Витебске сегодня состоялся региональный форум #GBCregions. Представители областной и районных властей, руководители предприятий, организаций, министерств обсудили важные вопросы перехода экономики страны и региона на цифровые рельсы. Заместитель начальника Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь Сергей Жерносек подчеркнул, что проведение подобных мероприятий на местах позволяет аккумулировать идеи и предложения, обмениваться опытом работы в сфере цифровизации экономики регионов, находить заинтересованных руководителей предприятий и районов, готовых вкладывать средства в процесс цифровизации.

Использование цифры в промышленности, энергетике, лесном хозяйстве, культуре, быту - такие вопросы обсудили участники форума. Организаторами масштабного мероприятия выступили Национальный центр обмена трафиком, Национальный центр электронных услуг и Белорусские облачные технологии. Форум прошел при поддержке Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь и Витебского облисполкома.-0-

Фото Александра Хитрова