Шерстнев: по условиям жизни в глубинке можно судить о перспективах района

22 января, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. По уровню жизни в отдаленных населенных пунктах можно судить о том, каковы перспективы региона. Такое мнение высказал председатель облисполкома Николай Шерстнев на открытии жилого дома в агрогородке Яновичи Витебского района, передает корреспондент БЕЛТА.

Для жителей агрогородка и работников молочно-товарного комплекса "Яновичи" ОАО "Витебская бройлерная птицефабрика" этот день стал знаменательным. Специалисты сельхозпредприятия, в том числе две многодетных семьи, получили ключи от нового жилья в 24-квартирном доме. "Агрогородок Яновичи расположен у дальней границы Витебского района. И вопреки расхожему мнению жизнь здесь, на периферии, не заканчивается. Этот населенный пункт встречается на пути тех, кто въезжает в район из соседних, и он создает впечатление обо всем регионе. Сегодня по уровню жизни в глубинке можно судить о перспективах района. Таких агрогородков, где есть свои предприятия, развита социальная инфраструктура, имеется жилье, должно быть больше", - отметил глава области.

Строительство нового дома в агрогородке началось в июне 2020 года. Здесь по шесть однокомнатных и трехкомнатных квартир и 12 двухкомнатных. Есть водопровод, канализация, газоснабжение. Также в доме предусмотрено поквартирное отопление от автономных отопительных газовых аппаратов. На прилегающей благоустроенной территории расположены автопарковка и детская игровая площадка. Магазины, отделение банка, школа, детский сад, больница - все в шаговой доступности. И самое удобное для жильцов - близость агрокомплекса, раньше на работу некоторым нужно было ездить за 30 км.

"Сегодня не все квартиры в этом доме распределены между жильцами. Треть из них останется для будущих работников сельхозпредприятия, которое расширяется и будет нуждаться в новых специалистах", - рассказала генеральный директор Витебской бройлерной птицефабрики Анна Норкус. Головное предприятие заинтересовано в развитии своих аграрных комплексов, к которым относится и молочно-товарный комплекс в Яновичах. Они обеспечивают жителей глубинки работой и достойной заработной платой.

"С приходом хозяина село оживает. Конечно, в Яновичах работы еще предстоит немало, но нужно ценить и то, что уже удалось сделать. Мы должны сконцентрироваться на создании в районах сельхозпредприятий уровня XXI века - компьютеризированных, роботизированных, автоматизированных, где есть широкозахватная техника. Тогда мы получим полную отдачу от аграрного сектора", - подчеркнул Николай Шерстнев. И добавил, что создание благоприятных условий для работы и жизни аграриев позволит поднять престиж и благосостояние глубинки.-0-