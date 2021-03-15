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15 марта 2021, 13:05

Шерстнев: получение паспорта - это ответственность перед государством

Участники церемонии
Участники церемонии

15 марта, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Об историческом и личном значении паспорта гражданина страны как первого шага во взрослую жизнь и старта в социуме рассказал председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев во время акции "Мы - граждане Беларуси!", передает корреспондент БЕЛТА.

На торжественном вручении государственных паспортов 11 лучшим учащимся Витебской области школьники поинтересовались, что в понимании губернатора представляет собой этот документ. "Кроме того, что это самый важный документ в жизни человека любой страны, паспорт является частью истории. Получая его, вы становитесь на путь государственного мышления. Паспорт - это наши люди, это глыба истории, всех национальных достижений и совокупность событий, которые пережил народ. Теперь, когда вы стали обладателями такого важного документа, вы должны оценивать каждое свое действие с точки зрения той ответственности, которую несете не только перед собой и своими близкими, но и перед всем государством. Этот документ станет для вас первым шагом во взрослую жизнь, даст вам старт в общество, поэтому помните, что на вас смотрят как на будущее нашей страны - лучшее будущее", - отметил Николай Шерстнев.

После торжественной церемонии школьники области, отличившиеся в учебе, спорте, творчестве, общественной деятельности, пообщались с председателем облисполкома. Одним из вопросов, интересовавших ребят, стал источник, из которого Николай Шерстнев черпает информацию о событиях в мире. "Время цифровизации заставляет всех нас обращаться к интернету. Я ищу там то, что мне интересно по профессиональной деятельности. Например, в YouTube смотрю видео о новинках в сфере сельского хозяйства: о новых технологиях в животноводстве, модернизации технического парка. Это то, что дает толчок к развитию. И вам как подрастающему поколению нужно научиться сортировать поток информации, который льется из интернета. Зачастую под красивой подачей какого-то события происходит излом сознания молодежи. Это не значит, что вам нельзя находиться в интернете, ведь там для вас есть множество вариантов для саморазвития. Однако вам нужно научиться воспринимать информацию критически", - подчеркнул председатель облисполкома.

Также на волнующий сегодняшних школьников вопрос о выборе специальностей, которые будут в ближайшее время востребованы в Витебской области, Николай Шерстнев дал совет исходить прежде всего из своих предпочтений. И назвал среди направлений, которые всегда будут в почете в северном регионе, профессии медицинской, педагогической и аграрной сфер. "Уже сейчас начинают меняться условия труда и производства в сельском хозяйстве. Молодым животноводам во время учебы к стипендии доплачивается по 5 базовых величин (1БВ - Br29), а с момента начала работы - по Br1 тыс. ежемесячно вдобавок к зарплате. Без продовольственной подушки безопасности не может существовать ни одна страна. Будут меняться времена, профессии, некоторые уйдут и их заменят другие, но работа на земле, сельское хозяйство войдут на новый виток развития", - поделился глава области.

Поколение next также интересовали литературные предпочтения Николая Шерстнева. Он отметил, что чтению из-за работы приходится уделять немного времени, но его неизменное правило - во время отпуска прочитывать как минимум одну книгу. "Сейчас я возвращаюсь к тем произведениям, которые читал давно, и открываю для себя много нового. Вам, ребята, я бы рекомендовал обращаться к книгам, которые читают ваши родители, те, что трогают за душу людей. В книгах вы найдете ответы на многие важные жизненные вопросы", - выразил свою точку зрения председатель облисполкома.

Небезынтересным был вопрос о гениальности - рождается с ней человек или обретает ее в процессе жизни. "Талант, по моему мнению, дается от бога, но без целеустремленности, трудолюбия, соответствующего образования нелегко достичь высшей степени его развития - гениальности. У нас много очень талантливой молодежи. Молодые люди работают над собой, самосовершенствуются. При этом я считаю, что гениальными могут стать не только те, кто занимается искусством, но и спортом. Если кто-то достигает небывалых высот и становится лучшим в своей сфере, то чем это не гениальность?" - отметил глава области.

Ребятам Николай Шерстнев пожелал быть сильными, мужественными, стать высококлассными специалистами и ощущать себя единым целым с белорусской землей и народом.

В Витебской области во время акции "Мы - граждане Беларуси!" самый важный в жизни документ получат более 300 юных белорусов.-0-

Братья из Лиозно Владислав и Ярослав Самусенко
Братья из Лиозно Владислав и Ярослав Самусенко

Николай Шерстнев вручает паспорт Алине Конюшковой
Николай Шерстнев вручает паспорт Алине Конюшковой

Николай Шерстнев и Ярослав Самусенко
Николай Шерстнев и Ярослав Самусенко

Николай Шерстнев вручает паспорт учащейся средней школы № 3 г. Глубокое Карине Рачицкой
Николай Шерстнев вручает паспорт учащейся средней школы № 3 г. Глубокое Карине Рачицкой

Фото Александра Хитрова

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акция мнения молодежь Шерстнев
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