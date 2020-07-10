Шерстнев поручил убрать зерновые в течение трех недель

10 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев поручил провести уборку зерновых в течение трех недель. Такую задачу он поставил сегодня перед активом региона на рабочем совещании по вопросам реализации указа №70 "О развитии агропромышленного комплекса Витебской области" и актуальным вопросам сельскохозяйственной отрасли. В работе совещания также принял участие заместитель премьер-министра Беларуси Александр Субботин, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Николая Шерстнева, в настоящее время на финишную прямую в области выходит кормозаготовительная кампания. "Сурепица уже убрана, начинается уборка озимого рапса. Буквально три недели - и начнется уборка зерновых. Они в этом году хорошие. При этом площади зерновых в объеме больше по сравнению с прошлым годом, что повышает нагрузку на механизаторов: с учетом сурепицы и озимого рапса у нас на комбайн приходится 500 га - это две нормы. А времени погода обычно не отводит. Поэтому максимально за три недели зерновые следует убрать, - подчеркнул губернатор. - Вы знаете, если уборка переходит на сентябрь, то все работы затягиваются из-за росы и дождей. Отсюда следует и затягивание подготовки почвы под озимые, их сев и провал всего технологического шлейфа. Поэтому ни в коем случае нельзя допустить нарушений агротехнических и технологических аспектов".

Николай Шерстнев также акцентировал внимание на необходимости в этом году приступить к уборке зерновых для нужд животноводства на неделю раньше. В этой связи он поручил с особой ответственностью подойти к инвентаризации и подготовке к работе всех имеющихся плющилок. "Ячмень, пшеница - не нужно ждать, когда высохнут на корню. Убирать надо в рукава, в траншеи. Это принесет свою отдачу", - убежден председатель облисполкома.-0-