Шерстнев представил нового мэра Витебска

21 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Новым председателем Витебского горисполкома сегодня на сессии горсовета депутаты утвердили Николая Орлова, передает корреспондент БЕЛТА.

Нового мэра коллективу исполнительного комитета, депутатам, руководителям предприятий и организаций Витебска представил председатель облисполкома Николай Шерстнев. Он отметил, что Николай Орлов хорошо знаком с областным центром - возглавлял администрацию Первомайского района города.

Председатель облисполкома обозначил приоритетные задачи для мэра и его команды. Среди них благоустройство и создание комфортных условий для жизни и работы людей, решение проблем с пустующими заводскими территориями, активное привлечение в город малого и среднего бизнеса. "Очень важно, что приходит человек не со стороны, свой, который родился и вырос в Витебске. Николай Орлов знает проблемы города, что и как делать", - отметил Николай Шерстнев. Он подчеркнул, что новый мэр отработал 11 лет в должности главы администрации района и понимает, как бывает непросто повлиять на формирование городского бюджета, чтобы развивать свой район. Николай Орлов получил реальную возможность своими решениями развивать Витебск.

Николай Шерстнев

В Витебске сегодня проживает 363 тыс. человек - это 32,4% населения области. Занято в экономике практически 158 тыс. горожан. С каждым годом количество работающих снижается, акцентировал внимание губернатор. Николай Шерстнев сориентировал нового главу города на поиск ресурсов по сокращению дотационности бюджета Витебска - в 2020 году этот показатель составил 12%. "Нужно думать, где взять резервы, чем прирастать, какие перспективные направления развивать", - сказал председатель облисполкома.

Николай Шерстнев добавил, что витебским предприятиям надо активнее прорабатывать поставки продовольственной продукции в Китай. Городские власти также должны держать на контроле работу убыточных предприятий, по возможности помогать им и разбираться в возникающих проблемах.

Новый председатель Витебского горисполкома рассказал, что проблемы, с решения которых он начнет свою работу, обозначили сами горожане в обращениях и замечаниях. Это то, что каждый видит, выходя из своего дома. "В первую очередь благоустройство дворовых территорий. Элементарные вещи - скамейки, урны, красивые деревья, кустарники, убранные дворы. Нужно сделать все, чтобы Витебск стал городом, где хочется жить и работать. Также первостепенная задача - экономика и работа предприятий, за счет чего будет пополняться бюджет", - отметил глава Витебска. Он подчеркнул, что реализовать задуманное можно только с участием горожан и трудовых коллективов.

Николай Орлов напомнил, что в 2024 году город отметит 1050-летие. К этой дате мэр намерен подойти основательно: будет создана программа с перечнем объектов и мест в городе, которые нужно обновить и привести в порядок. В течение трех лет градоначальник планирует преобразить город, чтобы это оценили жители.-0-

Витебский горисполком

Николай Орлов

Фото Александра Хитрова