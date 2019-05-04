Шерстнев: региональным СМИ нужно совершенствовать стратегию информационной работы

4 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Региональным СМИ необходимо совершенствовать стратегию информационной работы. Такое мнение высказал сегодня председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев на встрече с представителями региональных и республиканских СМИ, директорами типографий, посвященной Дню печати, Дню работников радио, телевидения и связи, передает корреспондент БЕЛТА.

"Реалии диктуют сконцентрироваться на усовершенствовании стратегии информационной работы. Для современного этапа развития медиапространства характерна тенденция перераспределения информационного влияния традиционных СМИ и сетевых ресурсов, социальных каналов", - заметил Николай Шерстнев. По его словам, если интернет имеет определенное преимущество в оперативности предоставления информации, то внимание традиционных СМИ должно быть обращено на качественную авторскую аналитику. Журналисты должны выступать не просто иллюстраторами жизни, а заглядывать в глубину происходящих явлений.

По мнению председателя облисполкома, в региональной медийной среде сформирована сильная профессиональная команда. Знания и интеллект, честность и порядочность, объективность и правдивость людей, работающих в сфере подготовки и распространения информации, являются определяющими в этой работе.

"Вы участвуете в создании социального настроения людей, формировании имиджа области в масштабах страны. Решение данных задач требует добросовестного отношения к делу. Для меня как руководителя области очень важно иметь в лице журналистов конструктивно настроенных помощников, которые способны осветить реальное положение дел на местах", - подчеркнул Николай Шерстнев.

Работая над новыми темами, важно наращивать уровень подачи материалов как с технической точки зрения, так и с содержательной, пробудить интерес людей разных возрастов и настроений, удержать читателей, зрителей, слушателей, считает губернатор.-0-