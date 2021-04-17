Шерстнев: реконструкция улицы Гагарина в Витебске будет вестись круглосуточно

17 апреля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Реконструкция улицы Гагарина в Витебске вышла на финишную прямую, и в ближайшее время работы будут вестись круглосуточно. Об этом во время республиканского субботника заявил председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев, передает корреспондент БЕЛТА.

Масштабная реконструкция улицы Гагарина ведется с конца июля прошлого года. Нормативный срок выполнения работ - более 20 месяцев, но работы идут с опережением на целый год. Облисполком взял на себя обязательство сдать объект к нынешнему юбилейному, тридцатому, фестивалю искусств "Славянский базар в Витебске".

"Мы взяли на себя обязательства в течение года вести этот объект и должны быть верны своим обещаниям. Основные работы уже выполнены. Самые большие трудности возникли с вынесением сетей (канализация, электроснабжение и газоснабжение, наружное освещение, светофорное регулирование и так далее) и невозможностью создать объездную дорогу и пустить транспорт по другой линии. Поэтому приходилось частями выносить сети и пускать транспорт по отремонтированным участкам. В зимнее время потеряли около полутора месяцев в морозы: не могли по нормативам прокладывать кабели. Теперь реконструкция вышла на финальную стадию. И мы приняли решение, что работы на улице Гагарина будут вестись в круглосуточном режиме, чтобы за два месяца выполнить оставшиеся работы", - рассказал глава области.

Николай Шерстнев добавил, что улица Гагарина будет представлять собой современный проспект и, возможно, станет носить это название. Здесь будут пущены новые бесконтактные троллейбусы вместо трамваев, а проезжая часть будет иметь по три полосы в обоих направлениях. Также вторым этапом станет благоустройство жилых домов и учреждений образования и здравоохранения. "Будем стараться осовременить улицу и, возможно, переименовать ее в проспект. Для этого нужно будет привести в порядок жилой комплекс. Улица строилась в 1950-е годы, дома уже устарели, нужен текущий и капитальный ремонт, что-то нужно и сносить. Поэтому будет разработана отдельная программа по благоустройству", - рассказал он.

Председатель облисполкома подчеркнул, что сэкономленные на реконструкции улицы Гагарина республиканские средства с одобрения Президента могут направить на новые объекты города. "После завершения реконструкции улицы Гагарина мы обратимся к Президенту за разрешением начать на сэкономленные деньги очередной серьезный проект по реконструкции улиц в Витебске", - сказал Николай Шерстнев.-0-

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Фото Александра Хитрова