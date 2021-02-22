Шерстнев стал мастером гиревого спорта международного класса

22 февраля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Председателю Витебского облисполкома Николаю Шерстневу вручили удостоверение мастера гиревого спорта международного класса, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Витебском госуниверситете имени П.М. Машерова прошла универсиада по гиревому спорту. В ней приняло участие более 40 студентов вуза. Победил факультет обучения иностранных граждан.

Во время соревнований глава Витебской области Николай Шерстнев провел мастер-класс для студентов. Он по очереди поднял гири 16, 24 и 32 кг, рассказал о своем пути в гиревой спорт и продемонстрировал правильную технику выполнения подъема. Губернатор является мировым рекордсменом - он за 1 минуту поднял 61 раз гирю в 32 кг. Пока этот результат никто не смог превзойти. За высокие успехи в силовом спорте сегодня Николаю Шерстневу вручили удостоверение и нагрудный знак мастера гиревого спорта международного класса.

Обращаясь к участникам соревнований, глава Витебской области отметил, что мужчина всегда должен держать себя в форме и быть готовым защищать свою семью, страну. Укрепить тело поможет гиря - она много места не занимает и может быть у каждого в комнате. "Чтобы получать результаты, нужно тренироваться с самого детства. В вашем возрасте надо заниматься силовыми видами спорта. Никогда не появится результат, если не будет силы и терпения. Ставьте цели, научитесь пересиливать себя. Также не ссылайтесь на свой возраст, нехватку времени. Это все наша безответственность, всегда есть возможность найти время для себя", - подчеркнул Николай Шерстнев.

Говоря об универсиаде, губернатор пожелал, чтобы она стала традиционной и такие соревнования в ВГУ начали собирать студентов-атлетов со всех вузов северного региона.

Сегодня в Витебском государственном университете имени П.М. Машерова прошли мероприятия, приуроченные к празднованию Дня защитников Отечества. В программе дня - профориентационные интерактивные площадки факультетов для абитуриентов из Витебска и Полоцка, работали фотозона, полевая кухня, выставка оружия и другие тематические площадки.-0-

Фото Александра Хитрова