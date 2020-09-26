Шерстнев: свыше 60% урожая Витебской области сформировали агропромышленные объединения

26 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Свыше 60% урожая зерновых Витебской области (622 тыс. т) сформировали агропромышленные объединения, заявил сегодня на областном празднике "Дажынкі" в Витебске председатель облисполкома Николай Шерстнев, передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко поздравил аграриев Витебской области с "Дажынкамі" В приветственном письме говорится, что аграрии Витебщины подтвердили свое мастерство, несмотря на непростые погодные условия, повысили урожайность зерновых культур, ударно потрудились на полях, и область уверенно перешагнула миллионную планку по намолоту.

По словам губернатора, нынешний сельскохозяйственный год сложился лучше предыдущего. Последовательно улучшается культура земледелия, повышается ответственность руководителей и работников в возделывании сельскохозяйственных культур. Как результат - общий вес каравая Витебской области составил 1 млн 77 тыс. т зерна при средней урожайности 31,1 ц/га. "Витебщина первая среди других регионов выполнила госзаказ по поставке продовольственного зерна. Четвертая часть урожая сформирована двумя районами, преодолевшими стотысячную планку: Оршанский район намолотил 125 тыс. т, Витебский - 118 тыс. т зерна. Весомую прибавку в общий каравай внесли Толочинский (87 тыс. т) и Дубровенский (74 тыс. т) районы. Свыше 60% урожая зерновых Витебской области (622 тыс. т) сформировали агропромышленные объединения", - подчеркнул Николай Шерстнев.

Николай Шерстнев

Во время уборочной в этом году трудились 1172 экипажа. Среди них 173 молодежных и 55 семейных. Тысячный намолот превзошел 401 экипаж, рубеж в 2 тыс. т покорился 44 тандемам. Рекордом нынешней кампании стал результат в 5252 т - его установил семейный подряд Александра и Андрея Комаровых из Оршанского района.

Председатель облисполкома акцентировал внимание на важности заниматься выращиванием не только зерновых колосовых, но и бобовых, крестоцветных культур. Николай Шерстнев отметил также, что нужно ускорить техническое перевооружение хозяйств региона.

В Витебской области в этом году среди районов на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур победителем признан Витебский район, вторым стал Поставский, третье место занял Оршанский район. Кроме денежных премий, несколько сельскохозяйственных коллективов получили новую технику - 10 тракторов и 2 автомобиля.

Во время концерта в Летнем амфитеатре эстафету празднования областного фестиваля-ярмарки тружеников села "Дажынкі" Витебск передал Шумилино.-0-

Фото Александра Хитрова