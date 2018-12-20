Шерстнев: в 2018 году эффективно сработали все отрасли экономики Витебской области

20 декабря, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев положительно оценил работу всех отраслей экономики региона в текущем году, выступая сегодня на сессии Витебского областного Совета депутатов, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Николая Шерстнева, в области обеспечена положительная динамика социально-экономического развития. Выше прошлогоднего уровня сложились валовый региональный продукт, производительность труда, экспорт товаров и услуг, объемы производства и продажи основных видов товаров, инвестиционная деятельность. Выполнен показатель по трудоустройству граждан. "В текущем году эффективно сработали все отрасли экономики области", - сказал руководитель области.

По сравнению с началом года количество неэффективно работающих организаций сократилось вдвое, их удельный вес снизился с 29% до 16%. Стабилизировалась ситуация с расчетами. Обеспечена положительная динамика роста заработной платы. По декабрю планируется выполнение установленного правительством задания по зарплате. Темп роста выручки на одного среднесписочного работника (125,9%) опережает темп роста зарплаты (118,9%). Ситуация на рынке труда не вышла за рамки прогнозируемой. Уровень безработицы на 1 ноября составил 0,5% при социально допустимом не более 1%. Создано 290 новых предприятий и производств. По результатам работы за год планируется трудоустроить на новые рабочие места более 6,5 тыс. человек.

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