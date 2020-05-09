Шерстнев: в традициях нашего народа - достойно хранить память о предыдущих поколениях

9 мая, Дубровенский район /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В традициях белорусского народа - достойно хранить память о предыдущих поколениях. Такое мнение высказал сегодня председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев на открытии обновленного мемориального комплекса "Рыленки" в Дубровенском районе, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам губернатора, праздник 9 Мая дорог всем и каждому, кто знает об отваге и самопожертвовании поколения победителей. Истинные масштабы фашистской агрессии до сих пор невозможно принять, смириться с ними. Ни одни документы, рассказы и хроники не могут передать то, что тогда вынесли люди. В Витебской области за годы Великой Отечественной войны было сожжено более 3 тыс. городов и сел, погиб каждый третий житель.

"В традициях нашего народа не только защищать родную землю от врага, но и достойно хранить память о предыдущих поколениях", - подчеркнул Николай Шерстнев. В качестве примера он привел Витебскую область, где до 1 мая отремонтированы, благоустроены и восстановлены 1 482 объекта - это мемориалы, памятники воинской славы, одиночные и братские могилы воинов. "За последние восемь лет проведена сверка 175 606 имен погибших защитников Отечества из 205 тыс. неизвестных. Только за последний год уточнены фамилии 13 тыс. бойцов", - отметил губернатор.

Касаясь проведенных в регионе значимых мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы, Николай Шерстнев напомнил, что в начале этой недели на мемориальном комплексе "Прорыв" в Ушачском районе завершился областной этап международной акции "Во славу общей победы". Накануне в Городке состоялось открытие аллеи Героев Советского Союза - уроженцев Городокского района, в Глубокском районе - памятного знака на месте деревни Шараги, где было сожжено более 150 мирных жителей Глубокского и Полоцкого районов. Сегодня утром в областном центре на площади Победы прошли торжественные мероприятия, посвященные этой дате. "Глубоко символично, что череду событий продолжает Дубровенский район, где после реконструкции открывается мемориальный комплекс "Рыленки". Народная святыня неразрывно связана с историей этого края. В День Победы из-за сложившейся эпидемиологической ситуации многие не смогли сюда приехать, чтобы почтить память павших. Важно, что это святое место есть, и сюда будут постоянно приходить люди, чтобы приклонить голову перед воинами, защитившими Отечество", - сказал председатель облисполкома.

Николай Шерстнев также обратил внимание, что сегодняшняя дата - еще один повод обратиться к урокам войны. "В этот день мы неизменно задумываемся о независимости и безопасности нашего государства, ведь угроз в мире не становится меньше, они лишь меняют свое обличье. Долг современных поколений - не допустить зарождения новых смертоносных доктрин и разрушительных конфликтов. Годы военных испытаний и трудностей выработали у людей обостренное чувство ответственности за мир и порядок. Стоит напомнить: потребовались десятилетия на возрождение страны из руин и пепла", - добавил он.

Главные герои этого великого дня, конечно же, ветераны. "Они наша гордость, пример стойкости и мужества. Жизнь стремительна. С чувством глубокой признательности власть делает все возможное, чтобы их жизнь была в спокойствии достатке. Для нас крайне важно сказать нашим дорогим ветеранам самые добрые слова, выразить свою бесконечную благодарность, а в ответ услышать мудрые советы и напутствия", - подчеркнул Николай Шерстнев.

В праздничном митинге по случаю Дня Победы на комплексе "Рыленки" приняли участие представители областных и районных органов власти, помощник Президента - инспектор по Витебской области Анатолий Линевич, местные жители и гости из соседних регионов области.-0-