Шерстнев: в устранении ЧС действия служб должны быть более слаженными

6 января, Витебск /Алеся Пушянкова - БЕЛТА/. Устранение последствий стихии в Витебской области могло быть оперативнее, если бы все задействованные службы и комиссии на местах сработали более слаженно. Такое мнение высказал председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на заседании облисполкома обсудили работу всех служб в устранении последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных гололедом и обильными снегопадами в конце декабря прошлого года - начале января нынешнего. "Мы все должны извлечь урок из этого случая. Решить проблему могли и в более короткий срок. Недопустимо было то, что некоторые жители области остались в Новый год без света. Впредь при устранении последствий природной стихии действия всех служб должны быть более согласованными", - выразил свою позицию Николай Шерстнев.

От разгула природной стихии пострадали 10 районов области. В конце декабря из-за обледенения и сильного ветра были повреждены электропровода, в том числе из-за упавших на линии электропередачи деревьев. На автомобильных и железной дороге также были заторы из поваленных деревьев. В начале января на западные районы области обрушился сильный снегопад. Слой снега достигал 30 см. От непогоды больше всего пострадал Верхнедвинский район, здесь тоже были проблемы с электричеством.

"У всех потребителей области вчера вечером в домах появился свет. Последствия стихии будем устранять еще в течение 2-3 недель, возможно, потребуется проведение восстановительных работ и в начале февраля", - доложил генеральный директор РУП "Витебскэнерго" Андрей Панченко.

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Фото Александра Хитрова