Мобильная версия
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
31 декабря 2018, Пн
0°C
Сплошная облачность EUR 2.4734
USD 2.1598
RUB 3.1128
Главное
Александр Лукашенко и Владимир Путин Лукашенко на переговорах с Путиным: многие проблемы надо решать на перспективу
Президент
Костевич рассказала, как будут расти зарплаты и пенсии в 2019 году
Общество
Базовая величина, тарифы на ЖКУ и пенсионный возраст - изменения с января в Беларуси
Общество
СОБЫТИЯ ГОДА. ВЕРСИЯ БЕЛТА
Общество
ФОТОРЕПОРТАЖ: Cкоростные кольцевые гонки на внедорожниках "Новогодний вираж 2018"
Регионы
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
ФОТОФАКТ: Минчане и гости столицы катаются на льду "Чижовка-Арены"
17:10 Регионы
Мисс и мистера выберут в Гомельской области
16:41 Регионы
Медоборудование на Br11,5 млн планируется закупить для больниц Минской области в 2019 году
16:14 Регионы
Таможня "Минск-2" войдет в структуру Минской региональной таможни
15:56 Общество
В новогоднюю ночь ГАИ Минской области будет работать в усиленном режиме
15:41 Регионы
Экипаж МКС сможет отметить наступление Нового года 16 раз
15:08 В мире
Шерстнев: в Витебской области ежегодно планируем кардинально обустраивать город и два поселка
14:55 Регионы
Заявки на участие в конкурсе проектов Social Weekend принимаются до 28 февраля
14:37 Общество
ФОТОФАКТ: Пациенток Витебского областного роддома поздравили с Новым годом
14:24 Регионы
Лионель Месси стал лучшим бомбардиром 2018 года в Европе
14:21 Спорт
В США лев вылез из вольера и убил стажера
14:03 В мире
Арина Соболенко победно стартовала на теннисном турнире в Китае
13:54 Спорт
Взрыв прогремел у торгового центра на Филиппинах
13:00 В мире
Президентская избирательная кампания стартовала в Украине
12:58 В мире
Поезда минского метро в новогоднюю ночь будут ходить до 4.00 с интервалом 6 минут
12:47 Регионы
Лукашенко поздравил зарубежных лидеров с Новым годом
12:34 Президент
Более 140 торговых объектов открыто за год в Витебской области
12:19 Регионы
Режим ЧС ввели в Магнитогорске после взрыва в жилом доме
11:51 В мире
В НАН рассказали о традиционных новогодних блюдах белорусов
11:14 Общество
Мокрый снег с дождем ожидается в Беларуси 1 января
11:09 Общество
Все новости
Темы
Новый год Новый год
Благотворительная акция "Наши дети" Благотворительная акция "Наши дети"
Чемпионат КХЛ-2018/2019 Чемпионат КХЛ-2018/2019
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
К 100-летию образования БССР К 100-летию образования БССР
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Шерстнев: в Витебской области ежегодно планируем кардинально обустраивать город и два поселка

Регионы 31.12.2018 | 14:55
Николай Шерстнев. Фото из архива
Николай Шерстнев. Фото из архива

31 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебской области ежегодно планируется кардинально обустраивать два поселка и город, который будет принимать праздник тружеников села "Дажынкі". Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев.

По словам руководителя Витебской области, главная задача была и остается на будущее - делать жизнь сельчан не хуже городской. "Мы видим в белорусской деревне не только продовольственный цех страны, но и наши истоки. Село постепенно приобретает новый облик. В этом году благоустроены и приведены в порядок городские поселки Болбасово и Езерище. На очереди Богушевск Сенненского района и Бегомль в Докшицком. Мы и в последующем будем ежегодно кардинально обустраивать по два поселка области в дополнение к городу, который будет принимать эстафету праздника тружеников села "Дажынкі". Думаю, это правильный путь, открывающий перспективу, в том числе и для сельской молодежи", - отметил Николай Шерстнев.

Чтобы привлечь на село высококвалифицированные кадры, с этого года внедрена новая система оплаты труда специалистам животноводческой отрасли, а также механизаторам. Поэтапно будет пересмотрена зарплата и для других категорий сельских тружеников. "Все вкупе даст сельским жителям уверенность в будущем, задаст тон плодотворной работе. Тогда и экономика на селе пойдет в гору, а это значит, что и социальный облик населенных пунктов продолжит меняться в лучшую сторону. Эти процессы взаимосвязаны", - сказал губернатор.

Для более эффективной работы АПК области руководителям нужно психологически перестроиться, мыслить по-современному и смелее идти навстречу новому. Важным аспектом на 2019 год остается внедрение высокоэффективных технологий, повышение культуры земледелия, снижение затрат на производство продукции, а также вопрос подготовки кадров. Для его решения в ссузах и вузах области в два раза увеличилась продолжительность практики, в качестве базы - только передовые хозяйства с современной техникой, подчеркнул глава региона.

Николай Шерстнев также коснулся предстоящего 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. "В Дубровенском районе продолжаются масштабные работы на месте захоронения 10 тыс. советских воинов - мемориальном комплексе "Рыленки". Многое сделано в Лиозненском, Городокском районах и горпоселке Сураж Витебского района, которые дали старт мероприятиям к 75-летию освобождения в этом году. Но большинству районов области еще предстоит отметить эту важную дату, что очень важно для исторической памяти общества, особенно молодого поколения", - добавил губернатор.

Актуальной останется задача поддержки развития частной инициативы. Приоритет для оказания финансовой помощи из областного бюджета - создание рабочих мест. "Сектор предпринимательства обеспечивает треть инвестиций и половину экспорта товаров области. В этом году каждый четвертый рубль в бюджет принес частник, а в прошлом - каждый пятый. За счет новых производств и предприятий в 2018-м трудоустроились порядка 5 тыс. человек, появились более 300 новых организаций. Расширение предпринимательского сектора - один из важнейших индикаторов регионального развития, но здесь задействованы далеко не все резервы. Смелее нужно привлекать к этому сегменту экономики выпускников, получивших рабочие профессии. В этом деле учреждениям образования важно разбудить у будущих бизнесменов предпринимательскую жилку, а власть поддержит развитие частной инициативы", - отметил Николай Шерстнев.

Председатель Витебского облисполкома также акцентировал внимание на двух объектах, которые откроют в 2019 году в областном центре. Последние штрихи остаются перед вводом в эксплуатацию центра по прыжкам на батуте, а также поликлиники в микрорайоне Юг-7. Ожидается, что в марте следующего года она примет первых пациентов.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
Витебская область, Витебский облисполком, планирование, Шерстнев
Версия для печати
Новости рубрики Регионы
К списку
Афиша выходного дня
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4734 BYN 2.474 BYN 2.49 BYN
USD
2.1598 BYN 2.167 BYN 2.179 BYN
RUB
3.1128 BYN 3.09 BYN 3.115 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Информация от Госавтоинспекции
Все видео

Фотоновости

Пациенток Витебского областного роддома поздравили с Новым годом
Все фото

Инфографика

Какие продукты трудно сочетаются за праздничным столом Кислые фрукты и белковые продукты могут вызвать тяжесть в животе или изжогу, если у человека есть проблемы с желудочно-кишечным трактом.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко Лукашенко молодежи: больше, чем дома, вас нигде не ждут
Лукашенко поздравил зарубежных лидеров с Новым годом
Лукашенко поздравил Путина с Новым годом
Политика
Владимир Макей. Фото из архива Макей: нужно незамедлительно заняться разрешением конфликта в Украине
Парламентская делегация Франции посетит Беларусь в 2019 году
Дружба Беларуси и Китая стала всепогодной - Цуй Цимин
Экономика
Игорь Ляшенко Ляшенко: "Нафтану" необходимо быть готовым работать в рыночных условиях
В Беларуси упрощается таможенное администрирование для экспортеров
"Могилевхимволокно" запустило производство современного полиэфирного волокна
Происшествия
Фото ГАИ Брестского облисполкома Грузовик насмерть сбил мужчину в Малоритском районе
В Витебском районе такси выбросило в кювет, два пассажира госпитализированы
Более 1900 л контрафактного алкоголя изъято у жителя Борисова
Общество
Фото из архива Костевич рассказала, как будут расти зарплаты и пенсии в 2019 году
Таможня "Минск-2" войдет в структуру Минской региональной таможни
Заявки на участие в конкурсе проектов Social Weekend принимаются до 28 февраля
Спорт
Арина Соболенко. Фото организаторов турнира Арина Соболенко победно стартовала на теннисном турнире в Китае
Лионель Месси стал лучшим бомбардиром 2018 года в Европе
Арина Соболенко завершает год на 13-м месте в рейтинге WTA
Технологии
БУТБ запустила мобильное приложение
Робот сыграл 1,5 тыс. партий на ЧМ по быстрым шахматам
Создан телевизор-гармошка со сворачивающимся экраном
Культура
ФОТО ГОДА. БЕЛТА
Николаю Цискаридзе сегодня исполняется 45 лет
Проект "Я художник, я так вижу" поможет заявить о себе талантливым гомельчанам
В мире
Фото ГУ МЧС России по Челябинской области Режим ЧС ввели в Магнитогорске после взрыва в жилом доме
Экипаж МКС сможет отметить наступление Нового года 16 раз
В США лев вылез из вольера и убил стажера
Калейдоскоп
Фото из архива Гороскоп на 2019 год
Дайверы установили на дне Голубого озера новогоднюю ель
Как подготовиться к новогоднему застолью
Газета 7 дней
На астролога надейся, но сам не плошай
Правила застолья
Вопрос знатокам
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Андрей РАВКОВ. Белорусская армия: современное состояние и перспективы развития
Микола ТРУС. Московская тетрадь Максима Богдановича
Виктор ЛОВГАЧ. Три степени славы
На сайт
Персоналии
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия