Шерстнев: в Витебской области ежегодно планируем кардинально обустраивать город и два поселка

31 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебской области ежегодно планируется кардинально обустраивать два поселка и город, который будет принимать праздник тружеников села "Дажынкі". Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев.

По словам руководителя Витебской области, главная задача была и остается на будущее - делать жизнь сельчан не хуже городской. "Мы видим в белорусской деревне не только продовольственный цех страны, но и наши истоки. Село постепенно приобретает новый облик. В этом году благоустроены и приведены в порядок городские поселки Болбасово и Езерище. На очереди Богушевск Сенненского района и Бегомль в Докшицком. Мы и в последующем будем ежегодно кардинально обустраивать по два поселка области в дополнение к городу, который будет принимать эстафету праздника тружеников села "Дажынкі". Думаю, это правильный путь, открывающий перспективу, в том числе и для сельской молодежи", - отметил Николай Шерстнев.

Чтобы привлечь на село высококвалифицированные кадры, с этого года внедрена новая система оплаты труда специалистам животноводческой отрасли, а также механизаторам. Поэтапно будет пересмотрена зарплата и для других категорий сельских тружеников. "Все вкупе даст сельским жителям уверенность в будущем, задаст тон плодотворной работе. Тогда и экономика на селе пойдет в гору, а это значит, что и социальный облик населенных пунктов продолжит меняться в лучшую сторону. Эти процессы взаимосвязаны", - сказал губернатор.

Для более эффективной работы АПК области руководителям нужно психологически перестроиться, мыслить по-современному и смелее идти навстречу новому. Важным аспектом на 2019 год остается внедрение высокоэффективных технологий, повышение культуры земледелия, снижение затрат на производство продукции, а также вопрос подготовки кадров. Для его решения в ссузах и вузах области в два раза увеличилась продолжительность практики, в качестве базы - только передовые хозяйства с современной техникой, подчеркнул глава региона.

Николай Шерстнев также коснулся предстоящего 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. "В Дубровенском районе продолжаются масштабные работы на месте захоронения 10 тыс. советских воинов - мемориальном комплексе "Рыленки". Многое сделано в Лиозненском, Городокском районах и горпоселке Сураж Витебского района, которые дали старт мероприятиям к 75-летию освобождения в этом году. Но большинству районов области еще предстоит отметить эту важную дату, что очень важно для исторической памяти общества, особенно молодого поколения", - добавил губернатор.

Актуальной останется задача поддержки развития частной инициативы. Приоритет для оказания финансовой помощи из областного бюджета - создание рабочих мест. "Сектор предпринимательства обеспечивает треть инвестиций и половину экспорта товаров области. В этом году каждый четвертый рубль в бюджет принес частник, а в прошлом - каждый пятый. За счет новых производств и предприятий в 2018-м трудоустроились порядка 5 тыс. человек, появились более 300 новых организаций. Расширение предпринимательского сектора - один из важнейших индикаторов регионального развития, но здесь задействованы далеко не все резервы. Смелее нужно привлекать к этому сегменту экономики выпускников, получивших рабочие профессии. В этом деле учреждениям образования важно разбудить у будущих бизнесменов предпринимательскую жилку, а власть поддержит развитие частной инициативы", - отметил Николай Шерстнев.

Председатель Витебского облисполкома также акцентировал внимание на двух объектах, которые откроют в 2019 году в областном центре. Последние штрихи остаются перед вводом в эксплуатацию центра по прыжкам на батуте, а также поликлиники в микрорайоне Юг-7. Ожидается, что в марте следующего года она примет первых пациентов.-0-