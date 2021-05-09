Шерстнев - ветеранам: вы показываете пример высокой духовной силы и преданности Родине

9 мая, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Ветераны Великой Отечественной войны показывают пример высокой духовной силы, истинной преданности Родине. Об этом сказал председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев, обращаясь к присутствовавшим на празднике Великой Победы в Витебске ветеранам, передает корреспондент БЕЛТА.

"Прежде всего хотелось бы поздравить со святым для белорусов праздником наших ветеранов. Для нас большая честь находиться рядом с вами, обнять, пожать вам руки, выслушать ваши советы. Вы показываете пример высокой духовной силы и истинной преданности Родине. С чувством глубокой признательности делаем все, чтобы вы жили спокойно и в достатке. Низкий вам поклон за то, что вы сделали для Победы, развития страны и региона", - подчеркнул Николай Шерстнев.

Торжественное шествие в Витебске, посвященное Дню Победы, началось от пл.Ленина. Колонна, которую возглавляли ветераны, прошествовала к мемориальному комплексу в честь советских воинов-освободителей, партизан и подпольщиков Витебщины, расположенному на пл.Победы. Школьники, их родители и педагоги, представители золотого возраста несли портреты героев, советских солдат, которые сражались за Победу и прогнали врага с родной земли. У главного монумента на центральной площади участники митинга возложили венки и цветы к Вечному огню и почтили минутой молчания погибших. После представители руководства области и города возложили цветы к бюсту Героя Советского Союза, Героя Социалистического труда П.М. Машерова.

Для ветеранов, жителей и гостей областного центра прошел праздничный концерт. Также в Витебске с 21.00 до 23.00 состоится вечерняя праздничная программа "Спасибо героям за мирное небо", которая завершится красочным салютом.

По всей Витебской области сегодня проходят торжественные шествия и другие мероприятия, приуроченные ко Дню Великой Победы. В Оршанском городище организован районный фестиваль воздушных змеев "Чистое небо Орши". В Поставах на пл.Ленина прошел молодежный флешмоб "Мы помним", участие в котором приняли около 100 человек. Они выстроились так, что сложилась фраза "Мы помним", держа в руках лампадки. На интернет-площадках БРСМ запустил 2 патриотических проекта: интернет-челлендж "Песни Победы" и творческий конкурс буктрейлеров "Книга с экрана". Все желающие могут насладиться музыкальными и театральными композициями военного времени, а также просмотреть короткие видеоролики (буктрейлеры) с прочтением книг о войне. Их можно найти в социальных сетях Витебской областной организации БРСМ.-0-

Фото Александра Хитрова