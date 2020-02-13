Шерстнев вручил свидетельства о рождении тройняшек семье Малишевских

13 февраля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев поздравил сегодня родителей тройни, появившейся на свет в областном центре, и вручил им свидетельства о рождении детей, передает корреспондент БЕЛТА.

Первая в Беларуси в этом году тройня появилась на свет в начале февраля в Витебском областном клиническом роддоме в семье Маргариты и Евгения Малишевских, уже воспитывающих 7-летнюю Варвару и двухлетнего Платона. Для всей области это стало знаменательным событием, ведь на протяжении нескольких последних лет в области появлялись на свет лишь двойни. Радостный повод собрал в роддоме супруга новоиспеченной мамы, их детей, а также гостей - председателя облисполкома Николая Шерстнева, начальника главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома, члена Совета Республики Юрия Деркача и журналистов, приехавших поздравить многодетное семейство.

Семья Малишевских смотрит малышей

"Рад вручить эти документы. С этого момента они подтверждают, что вы становитесь многодетной семьей. Первым появился Никита, затем Василиса и Артем. Пять детей! Молодцы, поздравляю", - сказал Николай Шерстнев, вручая свидетельства о рождении детей Маргарите Малишевской и ее супругу. Губернатор также напомнил, что статус многодетной семьи не только почетный и уважаемый в Беларуси, но и подкреплен определенными социальными льготами. Одна из наиболее существенных - возможность улучшить жилищные условия. В качестве подтверждения он передал супругам соответствующий сертификат, по которому они получат новое жилье уже в ноябре.

Николай Шерстнев во время посещения роддома

Еще один подарочный сертификат на коляску для тройни глава региона вручил отцу семейства, как главному в доме по технике. "Не так просто оказалось найти коляску на три места! Пришлось заказывать", - в шутку посетовал Николай Шерстнев.

Подарки родителям также были переданы от главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома, где очень гордятся тем фактом, что мама тройни - представительница их профессии, врач-фтизиатр.

Супругам Николай Шерстнев пожелал, чтобы их пример стал доброй традицией для всей Витебской области. "Чтобы у нас было не просто больше родителей, а больше многодетных семей. Государство для этого многое делает сегодня. К сожалению, немногие готовы стать большой семьей. Вы - молодцы!" - добавил Николай Шерстнев.

В 2019 году в Витебской области родились 9,5 тыс. детей, в том числе 102 двойни. Январь нынешнего года порадовал появлением на свет 748 малышей. При этом бэби-бумом отметился Верхнедвинский район, где за первый месяц года родились 19 детей - почти в два раза больше, чем за январь 2019-го.-0-

Фото Александра Хитрова