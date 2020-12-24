Шерстнев вручил Витебской школе-интернату сертификат на мультиборд

24 декабря, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев во время акции "Наши дети" посетил Витебскую специальную общеобразовательную школу-интернат и вручил директору учреждения образования сертификат на приобретение мультиборда, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава области пришел на праздник к мальчикам и девочкам, проживающим в школе-интернате. Особенность учреждения образования в том, что в нем обучаются ребята с нарушением слуха. "Новый год - праздник для всех, но прежде всего для детей. У каждого из вас есть заветная мечта, и я желаю вам, чтобы все ваши мечты сбылись и чтобы вы нашли себя в жизни. От руководства области мы дарим школе-интернату сертификат на приобретение интерактивной доски. Пусть новый мультиборд поможет вам в обучении", - сказал Николай Шерстнев.

В гости к детям также пришел председатель Витебского горисполкома Вадим Зарянкин. Он вручил директору школы-интерната Елене Акимовой сертификат на покупку спортивного оборудования и оборудования для пищеблока. "Надеемся, что обновление материально-технической базы поможет ребятам быть здоровыми и активными. Вы все очень светлые и позитивные. Желаю вам счастья, чтобы родители сильнее вас любили, а взрослые вокруг дарили много радости", - обратился он к мальчикам, девочкам и педагогическому коллективу школы-интерната.

Воспитанники учреждения образования в свою очередь подарили гостям памятные сувениры и красочный концерт. Танцы, сценки, жестовые песни - маленькие и большие звездочки школы-интерната продемонстрировали все, на что способны. Дети, для которых закрыт мир звуков, показали, что обладают массой талантов и умеют реализовать их в разных сферах творчества.-0-