Шерстнев: все усилия власти нацелены на воспитание достойного гражданина страны

29 декабря, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Новый год дети ждут чуда, и взрослые, в том числе представители власти, стараются принести им радость, ведь все, что делается в области, нацелено на воспитание достойного гражданина страны. Такое мнение высказал журналистам на губернаторской елке председатель Витебского областного исполнительного комитета Николай Шерстнев, передает корреспондент БЕЛТА.

На областной новогодний праздник приехали 950 детей в возрасте от 8 до 14 лет из всех районов. Впервые ребята из дальних регионов приехали заранее, чтобы познакомиться с различными учреждениями образования города. "В будущем мы также планируем собирать детей из дальних регионов на новогоднюю елку на день раньше, чтобы они успели познакомиться с учреждениями среднего специального и высшего образования. Это даст им возможность раньше определиться с выбором профессии и понять, где бы им хотелось учиться после школы. Очень важно, чтобы сегодняшние мальчики и девочки, вырастая, становились достойными специалистами. В целом все, что делается властями всех уровней, нацелено на воспитание достойного гражданина Беларуси", - отметил Николай Шерстнев.

Глава области добавил, что новогодний праздник наверняка запомнится детям. Яркие фотозоны, переливающиеся разноцветными огнями гирлянды, живая музыка, встречающая гостей, - все это лишь преддверие новогоднего представления.

Мальчики и девочки смогли прогуляться в диковинном еловом лесу, выросшем прямо в концертном зале "Витебск", где проходил праздник. Вязаные, из соломки, дерева, в шляпках и новогодних колпаках - это выставленные на конкурс самодельные новогодние красавицы. А в музыкальном спектакле "Питер Пэн" гармонично сплелись уже известные каждому ребенку песни из одноименного советского фильма и современные композиции. Мальчики и девочки, затаив дыхание, наблюдали за приключениями вечного подростка и его гостей из добропорядочной английской семьи. Пираты, индейцы, русалки, амазонки, пропавшие мальчишки и, конечно, тот самый крокодил - каждое звено этой веселой сказочной цепи создало на сцене настоящее волшебство.-0-