Шерстнев: жизни и образованию в горпоселках уделяется особое внимание

1 сентября, Витебский район /Корр. БЕЛТА/. Власти уделяют особое внимание жизни и образованию в городских поселках Витебской области, заявил журналистам после торжественной линейки в Суражской детском саду - средней школе имени Героя Советского Союза М.Ф. Шмырева председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев, передает корреспондент БЕЛТА.

В этом году Сураж (вместе с Освеей Верхнедвинского района) попал в областную программу развития малых городов, также здесь проведут районные "Дажынкі". Вложены деньги в развитие дорожной инфраструктуры, социальной и культурной сфер, модернизируют производство. "Несколько лет назад определили в Сураже и подобных населенных пунктах проводить комплексную работу. Сама по себе школа, когда нет социальной сферы, дорог, жилья, рабочих мест, бесперспективна. Когда-то можно было сказать, что Сураж шел к этому. Но в последние годы начали с дороги Витебск - Сураж, привели ее в порядок. Рядом поля, населенные пункты, идет асфальтирование, рабочие места есть - в этой стороне Витебского района появились новые объекты сельскохозяйственного профиля. Все это дает убежденность, что поселок живет и будет жить", - отметил Николай Шерстнев.

По его словам, когда дошла очередь до обновления школы, то планомерная работа дала результат. Местные ученики поступают в высшие учебные заведения, хорошо сдают ЦТ. В этом году учащаяся девятого класса Екатерина Постнова победила в заключительном этапе республиканской олимпиады по физике, награждена дипломом ІІІ степени. Сегодня девушка поступила в Лицей БГУ, она стипендиат специального фонда Президента по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. "Небольшая сельская школа оказалась отзывчивой на вложения. Я приехал сюда, чтобы еще раз подчеркнуть, что не только в городах жизнь, но и на селе, в небольших поселках. Здесь прекрасные ребятишки, педагоги, которые готовы свои знания через современное оборудование донести до учеников. Такие школы должны быть в поселках, развиваться. Периферия не должна умирать, к ней особое внимание", - сказал Николай Шерстнев. Он пожелал первоклассникам, чтобы школа стала для них родным домом, а выпускникам - определиться с будущей профессией и найти себя в жизни.

В этом учебном году в Суражской детском саду - средней школе будут обучаться 135 учащихся и 33 воспитанника детского сада. В первый класс пошли 17 детей, выпускниками станут четыре человека. В учебное заведение привозят детей из девяти близлежащих населенных пунктов. За последние пять лет на укрепление материально-технической базы потрачено Br1,7 млн.

"Сегодня идем в школу с радостным настроением. Столько отремонтировали, помогали в этом родители, власти. Школа преобразилась - эта не та, что была два года назад. Ребята приехали из дальних деревень, заходят в столовую, в спортзал, и везде все новое. Как никогда у нас много первоклассников. Всегда рады, когда появляются новые дети, учителя, ведь именно тогда школа живет. В этом году на нашей базе заработает и школа искусств", - отметил директор Виктор Михасевич. Во время линейки учреждению образования вручили сертификаты на Br15 тыс.

Сегодня Николай Шерстнев также примет участие в мероприятии ко Дню знаний в Витебской государственной академии ветеринарной медицины. Во время торжества первокурсникам вручат зачетки, а председателю Витебского облисполкома - звание почетного профессора ВГАВМ. Он выпускник академии.-0-