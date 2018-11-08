Шесть аукционов по продаже госимущества пройдут в Минске до конца ноября

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шесть аукционов по продаже государственного имущества проведут в Минске до конца ноября, сообщили БЕЛТА в комитете государственного имущества Мингорисполкома.

На торги 12 ноября с понижением цены на 80% выставлен бывший детский сад по ул. Л.Украинки. Инвестор может приобрести предмет аукциона примерно за Br476,7 тыс., в том числе стоимость недвижимого имущества оценивается в почти Br125,5 тыс. Площадь земельного участка составляет 0,8952 га. Здание, построенное в 1987 году, может использоваться для размещения в нем учреждения образования и воспитания. Последний день приема заявлений - 9 ноября до 16.00.

Аукцион по продаже четырех капитальных строений по пер. Франциска Скорины 1-й, 30 состоится 14 ноября. Объект, занимающий участок 0,0726 га, продается за Br595, 4 тыс., продавцом выступает Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие "Белгосстрах".

Повторно 20 ноября на торги выставлено незавершенное незаконсервированное капитальное строение по ул. Инженерной, 1Л, готовность которого чуть более 50%. Начальная цена предмета аукциона составляет более Br1 млн 249 тыс., цена снижена на 80%.

Три изолированных помещения, находящихся в государственной собственности, можно купить 26 и 29 ноября за Br13 тыс.125, Br4 тыс. 792 и Br12 тыс. 971. Они расположены по ул. Гебелева, ул. Коржа и ул. Тикоцкого.

Недвижимое имущество по ул. Омельянюка, 3 предлагается приобрести 28 ноября с понижением цены на 20% - почти за Br334 тыс. 483.-0-