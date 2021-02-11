11 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Шесть экипажей ГАИ сформированы в Гомеле для мониторинга состояния дорог, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома.

Эти патрули оперативно созданы из-за сложных погодных условий, связанных с обильным выпадением снега. Они мониторят улицы и автодороги, оценивают состояние проезжей части. Пять экипажей обследуют улицы и дороги всех районов Гомеля, еще один - автодороги местного и республиканского значения.

Сотрудник ГАИ также находится в Гомельском городском специализированном автопредприятии по содержанию дорог, где помогает координировать и налаживать оперативное взаимодействие дорожных и коммунальных служб.

Областная Госавтоинспекция призвала водителей не оставлять на дороге или вблизи нее свои автомобили. "Старайтесь устранять технические неисправности по возможности вне проезжей части или воспользуйтесь услугами эвакуатора", - подчеркнули в УГАИ. В отделении также уточнили, что соответствующие службы делают все необходимое для обеспечения безопасности на дороге.-0-