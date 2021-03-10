Шесть компьютерных томографов поступят в стационары Минска в первом квартале

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В стационары Минска в первом квартале 2021 года поступят шесть компьютерных томографов. Об этом рассказала председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Жанна Казаченок на его итоговой коллегии, передает корреспондент БЕЛТА.
"В первом квартале этого года в стационары столицы поступят шесть современных компьютерных томографов. Среди учреждений, которые их получат, 6-я и 10-я городские клинические больницы, МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии, клинический центр фтизиопульмонологии", - сказала Жанна Казаченок.
В 2020 году медицинские учреждения столицы оснастили 10 новыми компьютерными томографами. В настоящее время в системе здравоохранения города есть 27 компьютерных томографов, девять аппаратов МРТ, девять ангиографов.-0-