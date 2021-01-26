26 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Минимум шесть компьютерных томографов установят в больницах Гомельской области в 2021 году, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления здравоохранения облисполкома Николай Куденьчук.

В регионе намечен план дальнейшего укрепления материально-технической базы больниц и поликлиник. По оценкам специалистов, 2020 год стал в этом плане одним из прогрессивных. В 2021-м этот курс будет продолжен, как по оснащению отделений передовым оборудованием, так и капитальному обновлению или реконструкции имеющегося фонда. Так, в этом году планируется установить новые компьютерные томографы в Гомельской областной клинической больнице, городских клинических больницах №1 и №3, Мозырской городской больнице, Калинковичской и Чечерской центральных районных больницах. Оборудование закуплено по линии Минздрава за счет займа Международного банка реконструкции и развития. Летом 2020 года было подписано Соглашение о займе в размере 90 млн евро на реализацию проекта по экстренному реагированию на COVID-19 в Беларуси "Belarus Emergency COVID-19 Response Project".

Также прорабатывается вопрос разработки проектно-сметной документации по установлению рентгеновских компьютерных томографов в Житковичской, Рогачевской, Петриковской центральных районных больницах.

Кроме расширения диагностического арсенала, большое значение уделяется совершенствованию существующей базы стационаров. Среди ближайших перспектив - завершение реконструкции помещений в лечебном корпусе областного клинического госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны под операционный блок. Здесь также будет установлен новый ангиографический комплекс.

Продолжается реконструкция приемного отделения Гомельской городской клинической больницы скорой медицинской помощи с пристройкой нового корпуса и оснащением его современным высокотехнологичным медицинским оборудованием. Выполняются ремонт и модернизация, а также оснащается медицинским оборудованием операционный блок Гомельской городской клинической больницы №3.

Для оказания своевременной качественной помощи жителям области в 2020 году приобретено медоборудование на более чем Br18 млн. К примеру, для областной клинической больницы поставлен аппарат дистанционной литотрипсии и моторный комплекс. Фонд Мозырской городской больницы пополнили два лапароскопических комплекса с принадлежностями, Светлогорской центральной райбольницы - видеоэндоскопическая стойка для абдоминальных вмешательств. Аппарат компьютерной томографии, пульмоскан и маммографический аппарат приобретены для новой поликлиники в микрорайоне №17. Также в стационары и поликлиники региона установили современные аппараты УЗИ, видеоэндоскопическое оборудование, аппараты искусственной вентиляции легких, наркозно-дыхательные аппараты, электрохирургическое и другое медицинское оборудование.

По данным главного управления здравоохранения, в регионе постоянно расширяется спектр оказания медицинских услуг населению, улучшается качество оказания медпомощи. Благодаря современному оснащению во многих случаях удается своевременно выявлять заболевания на ранних стадиях, предотвращать развитие опасных болезней.-0-