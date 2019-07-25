Шесть котельных на местных видах топлива будут запущены в Минской области в 2019 году

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области в 2019 году планируется открыть шесть котельных на местных видах топлива. Об этом журналистам сообщил начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и топлива Миноблисполкома Александр Яхновец сегодня перед заседанием облисполкома по вопросу проблемных моментов отрасли жилищно-коммунального хозяйства Минской области, передает корреспондент БЕЛТА.
"Согласно государственной программе "Энергосбережение" в регионе в этом году запланировано строительство шести котельных. Они возводятся согласно графику. С их введением мы достигнем показателя 28% использования местных видов топлива - щепы, дров, торфа", - сказал Александр Яхновец.
В первом полугодии уже введены в эксплуатацию энергоисточники в поселке Зеленый Бор Смолевичского района и в агрогородке Луговая Слобода Минского района.
На третий квартал запланирован запуск котельных в деревне Королево Узденского района, в Червене, в деревне Морочь Клецкого района и агрогородке Блонь Пуховичского района.
Ожидается, что до конца 2019 года будет завершена разработка архитектурных проектов еще семи объектов в Воложинском, Любанском, Минском, Пуховичском, Узденском и Червенском районах.-0-
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