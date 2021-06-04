Шесть лесхозов Витебской области в этом году закупят спецтехнику для пожаротушения

4 июня, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Шесть лесхозов Витебской области в этом году пополнят свой автопарк специализированной техникой для тушения пожаров. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Витебском государственном производственном лесохозяйственном объединении (ГПЛХО).

Для усиления материальной базы лесхозов средствами пожаротушения и вспомогательными средствами в 2021 году в Бегомльском, Глубокском опытном, Полоцком и Верхнедвинском лесхозах планируют приобрести новые пожарные автомобили. В Оршанском и Дисненском лесхозах закупят гусеничные вездеходы. Бегомльский, Витебский, Лепельский, Лиозненский и Полоцкий лесхозы приобретут пневмокаркасные палатки.

С наступлением пожароопасного сезона лесная охрана перешла на усиленный режим работы. Для надзора за пожарной безопасностью в рабочие и выходные дни организованы дежурства в лесах, работники лесоохраны проводят маршрутное патрулирование. Организован также целый комплекс работ по противопожарному обустройству лесов. Ежегодно работники лесхозов прокладывают около 14 тыс. км новых минерализованных полос, приводят в порядок 30 тыс. км уже существующих полос и противопожарные разрывы. Ремонт дорог противопожарного назначения ведется постоянно. С целью обнаружения загораний в лесхозах работает 99 систем видеонаблюдения. Ведется установка систем автоматического мониторинга и раннего обнаружения лесных пожаров "Лесной страж". Подобные системы уже успешно функционируют в Полоцком, Дисненском и Оршанском лесхозах.

Охрану 1,7 млн га лесного фонда Витебского ГПЛХО обеспечивают более 2 тыс. сотрудников государственной лесной охраны. В лесхозах области оборудовано 30 пожарно-химических станций и 136 пунктов противопожарного инвентаря. К началу горячего сезона парк пожарных и приспособленных для тушения пожаров автомобилей, прочее оборудование привели в полную готовность.

Всего с начала весны в лесном фонде Витебской области произошло 4 лесных пожара на площади 1,7 га. Государственная лесная охрана постоянно проводит информационно-разъяснительную работу с населением в период массового посещения лесов для сбора ягод и грибов и напоминает правила безопасного поведения.-0-