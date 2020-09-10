Шесть литераторов Гомельской области стали лауреатами премии имени Кирилла Туровского

10 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Шесть поэтов и писателей Гомельской области стали лауреатами литературной премии имени Кирилла Туровского, передает корреспондент БЕЛТА.

Лауреатов чествовали в первый день XV Международного фестиваля-праздника "Славянские литературные дожинки". Инициатором и идейным вдохновителем премии и феста является член правления и президиума Союза писателей Беларуси, Союза писателей Союзного государства, председатель Гомельского областного отделения СПБ Владимир Гаврилович.

Поэты, прозаики, публицисты, драматурги Полесья, а также их коллеги из России и Украины встретятся с читателями, чтобы подвести итоги литературного года.

Тепло приветствовал участников фестиваля заместитель председателя Гомельского облисполкома Владимир Привалов. Он поздравил литераторов с праздником, поблагодарил их за преданность творческому делу. "Гомельская земля всегда славилась талантами. Писательская семья всегда в поисках своего особенного, вносит вклад в сохранение традиций и родного языка. Уверен, что границы и жанры конкурсов и фестивалей будут только расширяться в дальнейшем", - сказал он.

Авторов, чьи произведения признаны лучшими в разных жанрах, чествовали в общественно-культурном центре в Гомеле.

В номинации "Драматургия" уверенную победу одержал член СПБ, ведущий актер Гомельского областного драматического театра, режиссер и драматург, автор многочисленных сборников пьес, которые были поставлены в театрах страны, Алексей Бычков. Он представил на конкурс новые произведения "И не забудь про меня" и "Букет для Золушки".

В числе лучших - молодой автор из Гомеля, член СПБ Дарья Дорошко. Девушка окончила гомельское медучилище, филологический факультет ГГУ имени Ф.Скорины. Некоторое время работала медсестрой в областной детской больнице, была актрисой в Гомельском государственном театре кукол, библиотекарем. По оценке профессионалов, ее стихи всегда были сильными и трогательными. Она потеряла зрение, однако продолжила развиваться в поэзии. "Один за одним вышли четыре ее поэтических сборника, которые показывают уровень настоящей поэзии. Дарья Дорошко регулярно публикуется на страницах периодики Беларуси и России, вместе с мужем-поэтом Владимиром Череухиным участвует в творческих акциях. Она признана лучшей в номинации "Поэзия". Ее произведения, которые вошли в сборник "Ни при чем", пронизывают своей доверчивостью, философичностью и лиричностью, находят отклик в душе ценителей поэзии", - рассказал Владимир Гаврилович.

Лучшей в номинации "Детская литература" стала гомельская прозаик и поэтесса Инна Зарецкая со своей "Планетой двоечников". Эта фантастическая повесть для детей и подростков поднимает престиж профессии учителя, учит бескорыстной помощи, дружбе и взаимовыручке.

Премии в номинации "Литературная публицистика и критика" удостоена член СПБ Наталья Шеметкова. Рукопись ее нового сборника "Мир станет больше" с небольшими эссе, зарисовками и афоризмами, уверены в жюри, найдет своего читателя. "Уверен, что-то потешит или даже повеселит читателя, что-то заставит задуматься и слегка погрустить. Это произведения обо всем: о жизни, любви, про каждого из нас", - отметил председатель Гомельского областного отделения СПБ.

В номинации "Проза" победа досталась Владимиру Гавриловичу. 75-летию Великой Победы он посвятил повесть "Святая Параскева", которая дала название будущей книге.

Литературным "Открытием года" стала Майя Галицкая. Учитель русского языка и литературы Недойской средней школы Буда-Кошелевского района представила на конкурс цикл рассказов "Образы". Майя Галицкая не раз поднималась на пьедестал в разных республиканских и международных конкурсах. Теперь она еще и обладательница своей первой книги прозы.

Также вручены первые медали Кирилла Туровского, учрежденные Гомельским областным отделением Союза писателей Беларуси.

Кроме конкурса рукописей на соискание премии имени К.Туровского в этом году в Гомельской области прошло семь литературных состязаний, в которых участвовали более 2 тыс. начинающих авторов и любителей творчества. "А это значит, что на родине Кирилла Туровского и многих народных писателей Беларуси есть хорошие возможности для реализации творческого потенциала", - резюмировал Владимир Гаврилович.-0-