Шесть новых предпринимательских инициатив реализуют в Брестской области

30 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Шесть новых предпринимательских инициатив вскоре начнут реализовывать по проекту ЕС-ПРООН в двух районах Брестской области, сообщила корреспонденту БЕЛТА региональный координатор проекта "Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь" Елена Будник.

Второй конкурс по развитию предпринимательства проводился в 12 районах Беларуси. Из 32 признанных лучшими бизнес-идей шесть - из Брестской области, в том числе четыре будут реализованы в Березовском районе и две - в Кобринском. "Кобринский район у нас рекордсмен по количеству кластерных инициатив, а Березовский - один из лидеров по социальному предпринимательству", - прокомментировала итоги конкурса Елена Будник.

Так, в Белоозерске будет реализована бизнес-идея по производству биогумуса путем утилизации опавших листьев дождевыми червями. Одобрена заявка Белорусской ассоциации клубов ЮНЕСКО по оказанию качественных онлайн-услуг специалистами помогающих профессий социально уязвимым группам населения. На территории Песковского сельсовета Березовского района будет создан кооператив "Сельский мастер" и организован мобильный социальный строительный отряд. Центр поддержки и развития сельского туризма "Путешествуем по малой Родине" займется развитием социального туризма для жителей отдаленных территорий с низким уровнем дохода и инвалидов, зарегистрированных в Березовском ТЦСОН.

Инициатива "Кобринская мебельная мануфактура" предполагает создание кластера из числа предпринимателей - производителей мебели и партнеров из сопутствующих отраслей. Кобринский клуб деловых женщин "Бона" реализует инициативу "По Шелковому пути к медовому Дивину". Она направлена на улучшение условий для трудоустройства и получения дополнительного дохода местным населением Дивинского сельского совета. Планируется организация социально ориентированного крафтового производства меда, сопутствующих товаров и услуг и их реализации на базе ООО "Пущанское наследие".

Второй конкурс инициатив по развитию предпринимательства проводился в рамках проекта "Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь", который финансируется Европейским союзом и реализуется ПРООН в партнерстве с Министерством экономики. В Кобринском и Березовском районах уже реализуется 8 инициатив, которые победили в первом конкурсе. А сегодня завершается прием заявок на участие в третьем конкурсе инициатив по развитию предпринимательства. Лучшие получат поддержку на развитие бизнеса в виде товаров, работ или услуг на сумму до $25 тыс.-0-