Шесть новых троллейбусов и автобус получит Брест до конца года

9 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брест до конца этого года ожидает поставки шести новых троллейбусов и одного автобуса, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор КУП "Брестский общественный транспорт" Игорь Царук.

Троллейбусы белорусского производства город приобретет за счет областного бюджета. Эти машины большой вместимости, с современным дизайном, в салоне - антивандальные сидения и установлены камеры видеонаблюдения. "Брестский облисполком принял решение о поставке 15 троллейбусов. Это все идет через ОАО "Промагролизинг". Шесть троллейбусов уже оплачены, в этом году мы их получим. А по девяти еще решается вопрос", - рассказал Игорь Царук.

В Бресте насчитывается 74 троллейбуса. В рейс ежедневно выходят более 50 машин, они курсируют по восьми маршрутам.

В этом году в Бресте парк общественного транспорта пополнили восемь новых автобусов и один электробус. Еще один автобус прибудет в областной центр, ориентировочно, в декабре. Он будет работать на пригородном маршруте. Всего на балансе "Брестского общественного транспорта" насчитывается 203 автобуса. Они обслуживают почти 180 городских, пригородных, междугородних и международных маршрутов.

"По троллейбусам обновление у нас прошло нормально. Хотелось бы приобрести где-то шесть троллейбусов с автономным ходом, чтобы заменить ими автобусы на некоторых маршрутах. По подсчетам специалистов, ежегодно нужно обновлять 12 автобусов, - отметил Игорь Царук. - Но проблема больше не в транспорте, а в кадрах. Средняя зарплата водителей за сентябрь составила почти Br2 тыс. Пытаемся привлечь водителей для общественного транспорта. Не хватает около 50 человек".-0-