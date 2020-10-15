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15 октября 2020, 09:19

Шесть организаций Гомеля предложат горожанам вакансии на электронной ярмарке

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Содействие занятости населения"
Электронная ярмарка вакансий для столичной молодежи пройдет 15 октября
В Новополоцке и Полоцком районе пройдут электронные ярмарки вакансий

15 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Электронная ярмарка вакансий пройдет сегодня в Гомеле с 10.00 до 12.00, сообщили БЕЛТА в управлении по труду, занятости и социальной защите горисполкома.

Ярмарка проводится на единой информационной площадке http://e-vacancy.by. Здесь шесть организаций областного центра разместили открытые вакансии.

Среди предлагаемых "Горэлектротранспортом" - водители автомобиля и троллейбуса, кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов, кузовщик, маляр, машинист экскаватора, обмотчик элементов электрических машин, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, токарь, электрогазосварщик, электромонтер контактной сети и другие.

Областной клинический кожно-венерологический диспансер рассмотрит кандидатуры на вакансии медицинской сестры, санитара и фельдшера-лаборанта.

На Гомельский завод станочных узлов требуются инженер-конструктор, инженер-технолог, контролер станочных и слесарных работ, мастер, наладчик станков и манипуляторов с программным управлением, оператор станков с программным управлением, токарь, фрезеровщик, шлифовщик и другие специалисты. На гомельский литейный завод "Центролит" - крановщик, машинист тепловоза, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, слесарь-ремонтник, слесарь-сантехник, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования и другие. Также вакансии разместили "СтанкоГомель", Гомельский завод литья и нормалей.

"Информационная площадка позволяет онлайн обеспечить прямой и активный диалог с нанимателем, передать свое резюме и задать вопросы", - напомнили в управлении.

Всего заявленные на ярмарке предприятия предлагают более 180 рабочих мест.-0-

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