Шесть паркингов планируется построить в Минске в районе ул. Я. Коласа - Калинина

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общественное обсуждение проекта детального планирования квартала в границах ул. Я.Коласа - ул. Калинина - ул. К.Чорного - ул. Сурганова (внесение изменений) пройдет с 8 апреля по 2 мая, сообщили БЕЛТА в администрации Первомайского района Минска.

Территория примыкает ко 2-му городскому транспортному кольцу и находится в зоне 10-15-минутной пешеходной доступности от станции метро "Академия наук". Здесь запроектированы шесть паркингов - как подземные, так и многоуровневые, один из которых будет включать досуговый центр. Также зарезервированы площадки для многоквартирного жилья с подземными паркингами и детского сада на 230 мест.

Прогнозируется, что жилищный фонд увеличится более чем на 130 квартир, количество машино-мест на автомобильных стоянках возрастет с 122 до 1057.

Экспозиция материалов по 22 апреля будет представлена в холе районной администрации, презентация проекта состоится 10 апреля в 18.00 в актовом зале администрации.-0-