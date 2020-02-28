Шесть региональных центров по обращению с отходами создадут в Брестской области

28 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области в перспективе планируют создать шесть региональных центров по обращению с отходами. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Шилинчук перед семинаром на тему циркулярной экономики, передает корреспондент БЕЛТА.

"Во всех районах области планируется организовать работу по раздельному сбору ТКО и выделению из их состава органической части. Намечено создать объекты по компостированию биоотходов. Пока только в Бресте они извлекаются и перерабатываются", - сказал Сергей Шилинчук. Областная программа предусматривает создание шести региональных центров по обращению с отходами. До 2022 года будет оптимизирована сеть мини-полигонов ТКО, что позволит увеличить объемы извлекаемых вторичных ресурсов и уменьшить количество захораниваемого мусора.

Параллельно в области занимаются модернизацией мусоросортировочных и перерабатывающих предприятий. В частности, разрабатывается проект реконструкции сортировочно-перегрузочной станции по переработке твердых бытовых отходов в Барановичах. Ее мощности увеличатся в 2,5 раза до 74,5 тыс. т. Ожидается, что работы на объекте начнутся уже в этом году.

На семинаре в Бресте эксперты-экономисты и экологи, представители местных органов власти, бизнеса обсуждают региональную программу циркулярной экономики. При ее разработке основной акцент делается на производство экологичной упаковки. В первую очередь специалисты ищут возможности для уменьшения объемов пластика либо полного отказа от него.

"За последние годы производители упаковки шагнули далеко вперед. Мы хотим, чтобы это развитие не влияло на состояние окружающей среды и отрасль стала более экологичной. Думаю, уже с этого года у нас будут существенные изменения, связанные с переходом на экологически чистую упаковку - биоразлагаемую либо повторно используемую", - сказал Сергей Шилинчук. Он добавил, что особую сложность для переработки представляет упаковка из композиционных материалов.

Проект разработки программы циркулярной экономики совместно реализуют Брестский облисполком, Научно-исследовательский экономический институт Министерства экономики и представительство Дортмундского международного образовательного центра в Минске.-0-