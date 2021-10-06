Шесть станций обезжелезивания планируют построить в Пинском районе в 2022 году

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе в 2022 году планируют построить шесть станций обезжелезивания, сообщили БЕЛТА в райисполкоме.

"Вопрос улучшения качества питьевой воды в Пинском районе один из самых актуальных. Геологические условия Полесья таковы, что местная вода отличается повышенным содержанием железа. Превышение предельно допустимого его уровня в регионе имеют до 90% артезианских скважин. Избыточное железо придает воде буроватую окраску, неприятный вкус, запах, осложняет работу водозаборов и скважин", - рассказали в Пинском райисполкоме.

Так, в следующем году по одной станции обезжелезивания планируется построить в деревнях Лемешевичи, Кошевичи, Гончары и Вяз. В деревне Ковнятин намечено ввести в строй две станции обезжелезивания, резервную водозаборную скважину и водопровод. Этот проект уже прошел госстройэкспертизу.-0-