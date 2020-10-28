Шестая больница Минска работает в штатном режиме - главврач

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 6-я городская клиническая больница работает в штатном режиме, сообщил журналистам главный врач учреждения здравоохранения Игорь Юркевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вся клиника функционирует в штатном режиме, все сотрудники в рабочее время находятся на рабочих местах, весь коллектив работает. Приоритетом для всех медработников, в том числе 6-й больницы, является пациент", - сказал Игорь Юркевич.

На сегодня в клинике находится 361 пациент с коронавирусной инфекцией, в том числе 37 беременных. За сутки в приемное отделение травматологического корпуса обратились 156 пациентов.-0-