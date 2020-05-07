Шестая лаборатория для проведения тестов на COVID-19 начала работу в Гомельской области

7 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области сегодня начала работу уже шестая лаборатория, в которой проводят исследования на короновирусную инфекцию, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный государственный санитарный врач Гомельской области Александр Тарасенко.

Лаборатория начала функционировать в Гомеле на базе областного клинического онкологического диспансера. "Здесь планируется проведение 50 исследований в сутки", - отметил Александр Тарасенко.

Он напомнил, что в регионе исследования на коронавирусную инфекцию нового типа проводят еще в лабораториях в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, Мозырском зональном центре гигиены и эпидемиологии, Гомельской областной инфекционной клинической больнице, Светлогорской центральной райбольнице и Республиканском научно-практическом центре радиационной медицины и экологии человека. "В целом в сутки в области могут проводить до 1120 исследований", - пояснил главный государственный санитарный врач региона.

Планируется в Гомельской области запуск еще трех аналогичных лабораторий.

Александр Тарасенко обратил внимание, что исследования на коронавирусную инфекцию могут выполняться только по назначению врача по показаниям, определенным Минздравом. "Есть определенный перечень людей: это лица с вероятной коронавирусной инфекцией, контакты первого уровня и т.д. Также это и контрольные исследования", - уточнил он.-0-