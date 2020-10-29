Шестиметровый бронзовый шпиль увенчал каплицу рода Ожешко в Дрогичинском районе

29 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. На каплицу-усыпальницу рода Ожешко в деревне Закозель Дрогичинского района установили шестиметровый шпиль, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Инна Проневич.

Неоготическая каплица является историко-культурной ценностью II категории, это часть усадебно-паркового ансамбля XIX века. В прошлом ноябре на объекте были начаты противоаварийные работы, чтобы не допустить дальнейшего разрушения достопримечательности.

"Тогда из средств областного субботника было выделено Br50 тыс. Реставраторы очистили крышу от обломков, снизили нагрузку на свод и прикрыли его от осадков. В этом году поступили Br200 тыс. из районного бюджета и Br348,5 тыс. из Фонда Президента по поддержке культуры и искусства. Определились за эти деньги восстановить свод крыши и кровлю, фронтон и боковые башенки", - рассказала Инна Проневич.

Закончить намеченные работы на верхнем ярусе планируется до конца ноября. Сейчас специалисты занимаются покрытием крыши медью - именно этот кровельный материал использовал при строительстве каплицы архитектор Франтишек Ящолд. Буквально 27 октября там установили центральный шестиметровый шпиль. Кованые элементы на нем - аутентичные. Их сняли с родного шпиля во время очистки крыши.

"Планируем продолжить работы в 2021 году. Хотим восстановить фасад здания, крыльцо, водосточную систему, привести в порядок фундамент. Следующий этап - уже внутренние работы, - отметила собеседница. - В будущем это будет холодная экспозиция, не освещаемая. Тем не менее мы сможем водить туда экскурсии, небольшие группы туристов".

Земли в деревне Закозель стали принадлежать полесской ветви рода Ожешко с XVIII века. В следующем столетии проведены серьезные работы по обустройству усадьбы: был построен дом и парк площадью около 30 га. Каплицу-усыпальницу построили в 1839-1949 годах. В ее склепе были захоронены несколько представителей рода Ожешко, останки которых обнаружили во время археологических раскопок в 2009 году. Тогда же были найдены детали интерьера, деревянные и гипсовые статуи, бронзовое литье, фрагмент слуцкого пояса и другие артефакты.-0-

Фото Дрогичинского райисполкома