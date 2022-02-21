Шильды с историческими названиями улиц прикрепят к зданиям в центре Бреста

21 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В центре Бреста к зданиям прикрепят шильды с историческими названиями улиц. Такая информация опубликована в Telegram-канале председателя горисполкома Александра Рогачука, сообщает БЕЛТА.

"В Год исторической памяти продолжим работу по установке информационных досок с названиями улиц, которые они носили в разные периоды истории нашего города. Тщательное изучение специалистами архивных фотоснимков и материалов позволили собрать необходимый материал - исторически точные наименования улиц с нумерацией кварталов, периоды их использования, стили написания названий на улицах Брест-Литовска, Бреста над Бугом и Бреста", - рассказал Александр Рогачук.

Сейчас таблички изготавливают, в марте их начнут прикреплять к фасадам зданий. Судя по опубликованным снимкам, речь идет об улицах Мицкевича, Ленина, Островского, 17 Сентября, Советской, Гоголя, площади Свободы. "Всего весной на городских зданиях разместятся 10 новых информационных досок (в настоящее время в Бресте их установлено 9). Они, безусловно, украсят наш город, позволят жителям и гостям больше познакомиться с историей Бреста", - уверен Александр Рогачук.-0-