Шило: нужно ответственнее подходить к созданию безопасных условий труда в медицинских организациях

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необходимо более ответственно подходить к созданию безопасных условий труда в медицинских организациях. Об этом сказал председатель Белорусского профсоюза работников здравоохранения Вячеслав Шило во время участия во II Пленуме Минского областного комитета БПРЗ, сообщили БЕЛТА в организации.

"Меры по совершенствованию охраны труда в медучреждениях, которые принимали профсоюзные организации и наниматели, помогли в 2020 году сократить количество травмированных работников. К сожалению, в I квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечен рост производственного травматизма в медицинских организациях и учреждениях Минской области, поэтому все имеющиеся на местах недоработки в организации охраны труда необходимо устранять. Надо более ответственно подходить к созданию безопасных условий труда в медицинских организациях", - сказал Вячеслав Шило.

За три месяца травмы в медицинских организациях и учреждениях столичного региона получили 6 человек.

По мнению председателя БПРЗ, несчастные случаи на производстве часто обусловлены отсутствием внимания от руководителей организаций к созданию безопасных условий труда на местах, а также недостаточным контролем со стороны руководителей структурных подразделений и общественных инспекторов по охране труда за состоянием этой работы. Вячеслав Шило считает, что снизить уровень производственного травматизма позволит закрепление в коллективных договорах ответственности за соблюдение требований охраны труда. Он призвал более принципиально решать вопросы организации повышения квалификации общественных инспекторов по охране труда.

В учреждениях здравоохранения Минской области общественный контроль за соблюдением законодательства об охране труда в области осуществляют 769 общественных инспекторов и 75 общественных комиссий по охране труда. За 2020 год и прошедший период текущего года они провели 2307 обследований рабочих мест, по результатам которых выдали 2307 рекомендаций, выявили 7152 нарушения.-0-