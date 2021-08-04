Шкловский район первым в области приступил к прессованию льнотресты в рулоны

4 августа, Могилев/. Корр. БЕЛТА/. Шкловский район первым в регионе приступил к прессованию льнотресты в рулоны. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал директор ОАО "Шкловский льнозавод" Максим Медяков.

"Предприятие первым в области начало прессовать льнотресту нового урожая, - сказал Максим Медяков. - Производственная лаборатория одобрила начало этого технологического процесса. Пробный пресс уже запущен на линию. Со следующей недели работа активизируется: в поля выйдет более 20 пресс-подборщиков и уборка льна войдет в заключительную фазу. В идеале из исходного сырья на выходе должно получиться от 7% и больше длинного волокна, самого ценного конечного продукта".

На полях Шкловского района в сырьевой зоне ОАО "Шкловский льнозавод" в этом году предстояло вытеребить 2,5 тыс. га льна. Сейчас осталось убрать всего 130 га при средней урожайности семян 3,6 ц/га. Это работа одного дня. Густота посевов была хорошей, поэтому даже при неблагоприятных погодных условиях полеглости не наблюдалось. Годовой госзаказ составил 240 т длинного льноволокна и 560 т короткого. Он также будет выполнен.

По словам директора, в этом году хороший результат при посадке и выращивании льна на предприятии получили благодаря соблюдению всех технологических сроков. Льносемена начали высевать с 4 апреля, вовремя внесли удобрения, и к началу июльской засухи растения были уже сформированы. В свою очередь солнце помогло им вызреть. Урожай этого года позволит загрузить производственные мощности на 100%. Работа по прессованию льнотресты будет проходить круглосуточно в четыре смены.

"В этом году мы планируем заготовить 250 т собственных льносемян - это полная потребность для засева наших площадей в следующем сезоне, - подчеркнул Максим Медяков. - К этому количеству дополнительно закупим 50 т первой репродукции семян - обязательной составляющей для обновления культуры. На Шкловщине отдают предпочтение элитным французским семенам "эдем" и "элизе", которые очень устойчивы к неблагоприятным погодным условиям".

Заготовка льна состоит из нескольких этапов: теребление, которое проходит с одновременным очесом семенных коробочек и расстилом льнотресты, оборачивание для равномерной вылежки и получения максимально качественного сырья, вспушивание (льнотреста приподнимается с земли и проветривается от влаги), прессование и транспортировка на завод. Очесанные и обмолоченные комбайном семена отправляются со шкловских полей на льносемстанцию, где их проверяют и очищают. В этом году они даже не требуют дополнительной сушки: влажность составляет 7-9% при допустимых 12%.

Шкловский район - самая большая сырьевая зона по выращиванию льна в Могилевской области. На всех этапах полевых работ по культивированию льна в районе задействованы более 100 единиц техники и столько же сельхозработников. Традиционно к уборке привлекаются и студенты БГСХА. В этом году на льняных полях проходят практику 9 молодых парней.-0-