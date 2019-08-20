Шкловский район стал лидером в Могилевской области по намолоту зерна

20 августа, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Шкловский район стал абсолютным лидером в Могилевской области по намолоту зерна. На сегодня здесь убрано 23 436 га, или 99% посевных площадей зерновых и зернобобовых культур, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе интенсификации растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома.
Район преодолел 100-тысячный рубеж, намолотив 100,6 тыс. т зерна.
"Шкловский район является абсолютным лидером как по намолоту, так и по средней урожайности зерновых, - отметили в облисполкоме. - Урожайность здесь составляет 42,9 ц/га. В роли догоняющих по данным ключевым показателям - Могилевский и Горецкий районы, где намолочено соответственно 78,7 и 71,8 тыс. т, а на круг получают 30 и 32,6 ц".
В целом по области намолочено 704,2 тыс. т зерна, осталось убрать порядка 10% посевных площадей зерновых и зернобобовых культур. Для того чтобы завершить жатву всех колосовых культур, аграриям необходимо еще три-четыре погожих дня. Затем в регионе приступят к уборке гречихи и проса.
В начале сентября в области планируют начать уборку сахарной свеклы, а чуть позже - кукурузы.-0-
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